Trump descarta vía diplomática para abrir estrecho de Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó las propuestas de negociación con Irán presentadas en las últimas horas por Qatar y Pakistán, frente a los ataques aéreos atribuidos a Teherán contra bases estadounidenses en Medio Oriente.

«Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más», escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde insistió en la necesidad de reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz.

Las propuestas de Doha e Islamabad planteaban una tregua de 10 días entre Washington y Teherán, pero ambas partes las rechazaron en medio de una escalada de violencia.

OFENSIVA CONTRA BASES EU

La advertencia de Trump se vincula con la ofensiva iraní contra bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin, Qatar y Jordania, y la decisión de los hutíes, aliados de Teherán, de bloquear la salida de petroleros saudíes por el estrecho de Bab al-Mandab, en el mar Rojo.

Arabia Saudita anunció que protegerá sus naves, lo que podría abrir un nuevo frente de conflicto en la región.

BALANCE DE BAJAS Y PETRÓLEO

Según datos oficiales, un militar estadounidense murió en Irak durante la destrucción de un dron iraní y otros tres fallecieron en Jordania por misiles que impactaron en la base de Muwaffaq Salti. El Pentágono reconoce tres bajas y más de 100 heridos desde el fin de la tregua el 7 de julio.

El cierre de Ormuz y el bloqueo en Bab al-Mandab reducen la oferta de crudo y presionan el precio de la gasolina en EE.UU., a meses de las legislativas de noviembre.

ESTRATEGIA MILITAR

Trump ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, multiplicar el esfuerzo bélico para dejar al régimen en extrema debilidad defensiva y autorizó ataques masivos contra blancos en territorio iraní y el sistema de defensa de la Guardia Revolucionaria en Ormuz.

AGENDA DIPLOMÁTICA

El presidente recibirá este martes al mandatario libanés, Joseph Aoun, para avanzar en acuerdos que condicionen a Hezbolá, mientras Arabia Saudita ha solicitado apoyo de Washington para enfrentar a los hutíes.