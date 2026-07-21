Trump descarta vía diplomática para abrir estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó las propuestas de negociación con Irán presentadas en las últimas horas por Qatar y Pakistán, frente a los ataques aéreos atribuidos a Teherán contra bases estadounidenses en Medio Oriente.
«Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más», escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde insistió en la necesidad de reabrir cuanto antes el estrecho de Ormuz.
Las propuestas de Doha e Islamabad planteaban una tregua de 10 días entre Washington y Teherán, pero ambas partes las rechazaron en medio de una escalada de violencia.
OFENSIVA CONTRA BASES EU
La advertencia de Trump se vincula con la ofensiva iraní contra bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin, Qatar y Jordania, y la decisión de los hutíes, aliados de Teherán, de bloquear la salida de petroleros saudíes por el estrecho de Bab al-Mandab, en el mar Rojo.
Arabia Saudita anunció que protegerá sus naves, lo que podría abrir un nuevo frente de conflicto en la región.
BALANCE DE BAJAS Y PETRÓLEO
Según datos oficiales, un militar estadounidense murió en Irak durante la destrucción de un dron iraní y otros tres fallecieron en Jordania por misiles que impactaron en la base de Muwaffaq Salti. El Pentágono reconoce tres bajas y más de 100 heridos desde el fin de la tregua el 7 de julio.
El cierre de Ormuz y el bloqueo en Bab al-Mandab reducen la oferta de crudo y presionan el precio de la gasolina en EE.UU., a meses de las legislativas de noviembre.
ESTRATEGIA MILITAR
Trump ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, multiplicar el esfuerzo bélico para dejar al régimen en extrema debilidad defensiva y autorizó ataques masivos contra blancos en territorio iraní y el sistema de defensa de la Guardia Revolucionaria en Ormuz.
AGENDA DIPLOMÁTICA
El presidente recibirá este martes al mandatario libanés, Joseph Aoun, para avanzar en acuerdos que condicionen a Hezbolá, mientras Arabia Saudita ha solicitado apoyo de Washington para enfrentar a los hutíes.
Claro que no se resolverá de manera diplomática, pero no porque este DÍSCOLO, PEDÓFILO, VIOLADOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES lo dice; es porque Irán ya le descubrió el nido de ratas y los está casando como eso (ratas). Ahora dice que se vengará. Se acabó el hablar de cúpula militar iraní.
LA PRENSA VENDIDA NO LE CRITICA NI RECLAMA A ESTE MASTODONTE ORANGUTAN IGNORANTE FASCISTA, ASESINO QUE EL FUE QUIEN INICIO ESTE DESMADRE ATACANDO A UN PAIS POR LA ESPALDA, TRAICIONERAMENTE, ASESINANDO A MAS 170 NIŇAS, ASESINANDO A SUS LIDERES DE UNA MANERA COBARDE POR EL SOLO HECHO DE NO DEJERSE ROBAR SUS RECURSOS.
A ti que de todo te ríes, y que nunca piensas
Y que vives esperando que otros, arreglen las cosas
Mientras tú disfrutas de lo que ellos consiguen
Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whisky ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar tengo vergüenza De ser humano como tú y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Qué poca cosa somos sin ternura A ti que aún puedes reír, tan solo vengo a pedirte Un pequeño favor… Leer mas »
Entonces cual es el plan Los estadounidenses no pueden seguir soportando MAs tension, no van a sobrevivir a un capricho tuyo con un pension k cada minuto se disminuye y el estilo de vida es MAs agonico, con semejante disparate k tu ha cometido ya la gasolina cuesta MAs de 4 dollars por gallon, alguien tienes k hacer algo y poner este loco en sus cabales
Querrás decir: «Poner este loco en su puesto». El mismo pueblo estadounidense debería derrocarlo, ya que el congreso es inoperante para destituirlo y enjuiciarlo.
al cacoe’muñeca… que no se deje… imbaucar, aceptando… prórrogas que… solo al esclavismo… le conviene, este… espacio… estos cabezas… e’ trapos, no van retroceder… si no les dan… en el mismo corazón… de su encomiable… orgullo de ser… los que, por… esas zonas, mandan… vamos, cacoe’muñeca… ni un paso atrás… para coger impulso!… comprendes!…
En 1945, Japón NO tenía bombas atómicas para responderle a Estados Unidos. Irán ya las tiene desde hace algún tiempo.
¡Mátense!