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Solo la Cámara de Cuentas conoce los detalles del Caso Senasa y no lo publica.

Hay datos de SENASA en los que se dice que en Florida pierde miembros y no crece como Puerto Rico, habiendo menos dominicanos en esa isla que en el Sur de Florida.

Sin embargo, todos felicitan a las autoridades consulares y a Cielo RD en la diáspora por la ampliación de coberturas y beneficios para dominicanos, fortaleciendo la protección y asistencia que brindan las oficinas dominicanas fuera del país.

Por ejemplo, ofrecen consultas gratis a nosotros aquí por telemedicina, orientación médica y recetas para los afiliados. Además, se aumentaron los límites de cobertura para repatriación y servicios funerarios, incluyendo cremación y un boleto aéreo para un acompañante llevar cenizas a dominicana, Cielo RD también ofrece asistencia médica y hospitalaria a afiliados que visiten República Dominicana, así como apoyo psicológico y acompañamiento integral.

Caso Senasa

Las irregularidades más comunes en RD tienen las menores sanciones. Peculado, desfalco, concusión, prevaricación y coalición de funcionarios: estos actos conllevan sanciones de tres a diez años de prisión, (no de 30) inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, multas del doble de lo sustraído, y sólo vemos reenvíos

Un reportaje de Nuria Piera puso la lupa sobre un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL, parte del Grupo Read, para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.

El déficit acumulado del régimen subsidiado asciende a 3.372,8 millones de pesos. La morosidad en los pagos a proveedores pasó de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023 y se mantiene en 44 % en 2024, lo que pone en jaque a clínicas, farmacias, laboratorios y médicos.

Anterior administración

Qué dejó de hacer?: Descubrir la magnitud del fraude, la expansión de su burocracia costosa y los contratos que favorecieron a privados por encima del sistema público, lo que revela un patrón de corrupción y mala gestión que amenazó con quebrar la aseguradora estatal.

La nómina de la institución creció de 1,408 a 1,971 empleados en dos años, y se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con costos que superan los cinco millones de pesos mensuales, funciones que antes cumplían los consulados daban un link para pagarles directo a Senasa y Cielo RD para féretros.

A esto se sumaron denuncias de largas esperas para citas médicas y retrasos en la entrega de medicamentos básicos, confirmados por llamadas de prueba a sucursales.

Y, ¡pidió Hazim auditoría exhaustiva desde el 22 al 2025?, no!

jpm-am