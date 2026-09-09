Trump califica de estupenda su conversación con Vladimir Putin

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “estupenda” la reciente conversación telefónica que sostuvo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que ambos abordaron posibles vías para poner fin al conflicto en Ucrania.

“Hemos tenido una conversación estupenda; él quiere llegar a un acuerdo y, si Zelenski también quiere llegar a un acuerdo, sería muy bueno”, declaró Trump este miércoles al referirse al diálogo con el mandatario ruso.

POSIBLE ENCUENTRO CON PUTIN

El gobernante estadounidense también dejó abierta la posibilidad de reunirse próximamente con Putin. “Podría suceder”, afirmó, al tiempo que señaló que tanto el presidente ruso como el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, “están cansados de pelearse”.

Trump insistió en que mantuvo una conversación positiva con Putin, en momentos en que Washington busca impulsar una salida negociada a la guerra en Ucrania.

CONVERSACIÓN “CONSTRUCTIVA Y FRANCA”

Putin y Trump sostuvieron el martes una conversación telefónica que el Kremlin calificó de “constructiva y bastante franca”. Durante el intercambio analizaron alternativas para resolver el conflicto ucraniano, la situación en el campo de batalla y la reciente visita a Moscú y Kiev de los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que Trump defendió la necesidad de poner fin al conflicto lo antes posible, lo que, según explicó, permitiría abrir nuevas perspectivas para la recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Ushakov agregó que ambos líderes también analizaron las posibilidades de una eventual cooperación económica bilateral, al considerar que una normalización de los vínculos podría generar importantes beneficios para ambas potencias.

La conversación se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita detener las hostilidades y establecer las condiciones para una solución al conflicto.

an/am