Trump asegura que las minas en estrecho Ormuz fueron retiradas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su red Truth Social que todas las minas en el estrecho de Ormuz ya fueron retiradas o detonadas.
«Acabo de ser informado por la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de forma inmediata y sistemática», escribió el mandatario.
Trump señaló además que la Fuerza Espacial estadounidense vigila «cada centímetro cuadrado del estrecho» y que Washington mantiene «una política de tolerancia cero a la colocación de minas».
En publicaciones previas esta misma semana, el presidente aseguró que «el estrecho de Ormuz está abierto y operativo» y que el bloqueo naval estadounidense «sigue en pleno vigor». 4607
IRÁN INSISTE EL ESTRECHO SIGUE CERRADO
Irán ha insistido en que el estrecho permanece cerrado, pese a las afirmaciones de Washington, y advirtió que no se reabrirá hasta que EE.UU. «corrija su comportamiento».
Teherán también ha defendido que más del 50 % de la costa del golfo Pérsico pertenece a la República Islámica y que le corresponde gestionar el paso marítimo, al tiempo que ha reiterado su voluntad de poner fin a la guerra y su oposición a los «belicistas».
El Parlamento iraní incluso aprobó una iniciativa para cobrar peajes a los barcos que crucen el estrecho, en medio del estancamiento diplomático tras el vencimiento del alto el fuego temporal pactado en junio.
SI !!….ASI COMO QUE IRAN NO TIENE EJERCITO, NO TIENE ARMAS Y NI TAMPOCO TIENE CON QUE DEFENDERSE…..PERO Y PORQUE NO ENTRAN AL ESTRECHO?….PRENSA **** CONDON MEDIATICO…PROSTITUTOS VOLUNTARIOS……