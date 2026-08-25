Trump asegura que las minas en estrecho Ormuz fueron retiradas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su red Truth Social que todas las minas en el estrecho de Ormuz ya fueron retiradas o detonadas.

«Acabo de ser informado por la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de forma inmediata y sistemática», escribió el mandatario.

Trump señaló además que la Fuerza Espacial estadounidense vigila «cada centímetro cuadrado del estrecho» y que Washington mantiene «una política de tolerancia cero a la colocación de minas».

En publicaciones previas esta misma semana, el presidente aseguró que «el estrecho de Ormuz está abierto y operativo» y que el bloqueo naval estadounidense «sigue en pleno vigor». 4607

IRÁN INSISTE EL ESTRECHO SIGUE CERRADO

Irán ha insistido en que el estrecho permanece cerrado, pese a las afirmaciones de Washington, y advirtió que no se reabrirá hasta que EE.UU. «corrija su comportamiento».

Teherán también ha defendido que más del 50 % de la costa del golfo Pérsico pertenece a la República Islámica y que le corresponde gestionar el paso marítimo, al tiempo que ha reiterado su voluntad de poner fin a la guerra y su oposición a los «belicistas».

El Parlamento iraní incluso aprobó una iniciativa para cobrar peajes a los barcos que crucen el estrecho, en medio del estancamiento diplomático tras el vencimiento del alto el fuego temporal pactado en junio.