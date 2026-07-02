Trump asegura que Cuba se está acercando a la órbita de EE.UU.

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DAKOTA DEL NORTE.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Cuba “se está acercando” a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.

“Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros”, afirmó Trump durante la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte.

Las declaraciones ocurren tras una serie de sanciones impuestas por EE.UU. el mes pasado contra compañías que prestan servicios en la isla.

La Casa Blanca ha endurecido la presión sobre La Habana. Al bloqueo de crudo se suman medidas recientes contra entidades extranjeras que operen en sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros en Cuba.

Además, el Ejecutivo informó este miércoles sobre la detención de un supuesto “agente subversivo” cubano que espera junto a su esposa e hijo el fin de los procedimientos para su expulsión de Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, Carlos Antonio Lloga Domínguez pasó “más de una década trabajando como agente subversivo extranjero” para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), al que EE.UU. califica como “la principal organización fachada de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano” en su territorio.

En su discurso, Trump enumeró las proezas de Roosevelt y destacó la labor de su Gobierno en Venezuela e Irán.