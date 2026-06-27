Trump amenaza «acabar por la vía militar» a Irán tras ataques

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WASHINGTON 27Jun.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que sus fuerzas aéreas han atacado «instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como centros de radares costeros» en Irán, y ha amenazado con «acabar por la vía militar» lo «iniciado», en una escalada de tensión provocada por los ataques cruzados entre Washington y Teherán en el estrecho de Ormuz.

«¡Aviones estadounidenses acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como centros de radar costeros, por violar el acuerdo de alto el fuego, otra vez», ha anunciado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca se ha pronunciado por segunda vez tras los presuntos ataques de Irán contra dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, elevando así el tono de advertencia al asegurar que «puede llegar un momento en el que deje de ser razonable» tras el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre ambos.

«¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!», ha advertido.

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