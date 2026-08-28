Tribunal recesa hasta el 4 de septiembre juicio caso Jet Set

SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dispuso este viernes un receso hasta el 4 de septiembre del juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso de la discoteca Jet Set, que causó 236 muertes y decenas de heridos.
El Ministerio Público acusa a los hermanos de homicidio involuntario, un delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión.
CALIFICAR HECHOS COMO HOMICIDIO VOLUNTARIOS
Los querellantes, sin embargo, reclaman que los hechos sean calificados como homicidio voluntario, al alegar que los propietarios conocían el deterioro del inmueble, considerado durante años un símbolo del entretenimiento nocturno de Santo Domingo. Esta calificación podría implicar una pena de entre 20 y 30 años de prisión.
El pasado 15 de junio, durante la audiencia preliminar, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción impuestas a los acusados, que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.
El tribunal también ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por hasta 500 millones de pesos como medida cautelar.
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