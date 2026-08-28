Tribunal recesa hasta el 4 de septiembre juicio caso Jet Set

La audiencia continuará en esa fecha con el conocimiento de las etapas pendientes del proceso, expuso el tribunal, tras más de ocho horas de audiencia.En la mañana de este viernes, familiares de las víctimas y sobrevivientes del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set reclamaron una condena ejemplar contra los hermanos Espaillat, por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025.

El Ministerio Público acusa a los hermanos de homicidio involuntario, un delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión.