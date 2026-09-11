Tres «asaltantes» mueren en enfrentamientos con la Policía

Otro de los supuestos integrantes del grupo fue detenido y un quinto permanece prófugo, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.El hecho se produjo después de que varios hombres intentaran penetrar en una sucursal de una empresa de remesas ubicada en el kilómetro 11 del municipio de Sabana Yegua, sin conseguir su objetivo.

Antes de abandonar el lugar, los sospechosos despojaron al agente de seguridad de un arma de fuego y de su cartera, según la Policía.

PERSECUCION CONTRA PRESUNTOS IMPLICADOS

Tras ser alertados, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y de la Policía Preventiva iniciaron la persecución y localizaron a varios de los presuntos asaltantes en las proximidades del puente de Estebanía, en Azua.

Allí se produjo un enfrentamiento en el que uno de los sospechosos murió y otro fue detenido.

La persecución continuó contra otros miembros del grupo, que se desplazaban en una Honda CR-V de color blanco, hasta que fueron ubicados en el municipio de Palmar de Ocoa.

En ese lugar se produjo un segundo enfrentamiento, en el que otros dos presuntos delincuentes resultaron heridos y posteriormente murieron mientras recibían atención médica.

La Policía mantiene la búsqueda del quinto supuesto integrante del grupo, cuyo paradero se desconoce.

PERTRECHOS MILITARES OCUPADOS

Durante las operaciones fueron ocupados un fusil, tres pistolas, dos chalecos antibalas, cinco abrigos con capucha, dos pasamontañas y cinco teléfonos celulares.

También fueron incautados cargadores para fusil y armas calibre 9 milímetros, 85 cápsulas, una placa, dos vehículos Honda CR-V, 20 tairrás y una cartera de mujer, entre otras evidencias.

Las armas, vehículos y demás objetos fueron puestos bajo control de las autoridades, mientras continúan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido, identificar plenamente a los involucrados y localizar al sospechoso que permanece prófugo.