Tras ataque de Ucrania, Putin reconoce escasez combustible

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MOSCU.- El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió este domingo que Rusia enfrenta desabastecimiento de combustible debido a los ataques con drones ucranianos contra su industria petrolera, lanzados en respuesta a la ofensiva de Moscú.

“Hay colas en las gasolineras y no siempre están disponibles los tipos de gasolina que se necesitan”, afirmó Putin durante una reunión del Consejo de Ministros.

MEDIDAS EN ESTUDIO

El mandatario reveló que el Gobierno “estudia prohibir totalmente la exportación de diésel”. Según medios rusos, las refinerías grandes operan “a máxima capacidad” y se consulta a pequeñas y medianas empresas para aumentar la producción.

“Se han reducido los periodos de mantenimiento de rutina y se han aplazado los programados. Para julio se estima que la producción de combustibles primarios superará la de junio”, explicó.

Putin indicó que las reservas acumuladas ya fueron inyectadas al mercado interno. Aun así, los inventarios de gasolina suman 1,7 millones de toneladas, prácticamente el mismo nivel que en junio de 2025. “Hay una ligera bajada de solo el 4%”, precisó.

IMPACTO EN EL CAMPO

El presidente reconoció el riesgo para el sector agrícola en plena temporada de cosecha. “Se está haciendo todo lo posible para garantizar que las empresas agrícolas tengan el suministro previsto, porque la cosecha depende de ello”, dijo.

Este domingo, Putin participó en el 23º Congreso de Rusia Unida, antes de las elecciones legislativas del 20 de septiembre. Aseguró que las listas incluirán “mucha gente joven”, parte de “una generación que definirá el futuro”.

“Aprovecho para saludar a nuestros compañeros más jóvenes por el Día de la Juventud, que se celebró ayer. Estoy convencido de que lo harán admirablemente en la campaña y en su futuro trabajo”, añadió.