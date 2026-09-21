Tierras raras en RD: recolonización y neofascismo (OPINION) 

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La Cancillería Dominicana y la Embajada de Estados Unidos acordaron “cooperar para impulsar la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras”, considerados estratégicos para la producción de tecnologías avanzadas y armamentos de última generación.

El nuevo canciller, Víctor -Ito- Bisonó, asumió el cargo a instancia de Marco Rubio, con quien compartió estudios en Miami y comparten convicciones neofascistas y proyectos políticos en sus respectivas cancillerías, uno en la metrópolis colonial moderna y otro en la neo colonia.

En lo que se refiere a identidades ideológicas y políticas, acontece algo parecido entre la Embajadora Leah Francis Campos y Rubio.

Ella no es solo su delegada diplomática en nuestro país, sino –además- su representante para asuntos relacionados con las metas políticas del proyecto neofascista en este país, incluidas tareas ajenas a la diplomacia.

LA CANCILLERÍA COMO PLATAFORMA NEOFASCISTA Y ENTREGUISTA

En ese contexto el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano ha pasado a ser una plataforma de la impronta neofascista estadounidense.

El nuevo acuerdo sobre tierras raras –competencia de la Presidencia de la República y del Ministerio de Energía y Minas, fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor-Ito Bisonó, agente de Marco Rubio y por la embajadora estadounidense Leah F. Campos, de la misma especie, durante un acto en la sede de la Cancillería, con la sumisa participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, tecnócrata al servicio de Protectorado Yanqui que administra Luis Abinader.

Abinader “tiró la piedra y escondió la mano”, dado su nuevo rol político electoral-PRM.

Igual lo hizo con la cruzada contra el anti-semitismo diseñada para encubrir los genocidios de Israel.

El acuerdo, que tiene mucho de interés mediático posesivo, propone que “ambos países identifiquen proyectos de interés común, faciliten mecanismos de financiamiento y trabajen en la protección de sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras”.

La verdad es que, en el 2023, el gobierno de Luis Abinader, violando su propia Constitución, autorizó discretamente al ejército de EEUU a iniciar la fase de exploración; la que para dar paso a la “explotación” o “extracción” de esos minerales, obliga a cumplir normas y requisitos pendientes de presentación y de aprobación.

El proceso luce todavía lejos de la fase de “extracción” y más aún del “procesamiento” de esos “minerales críticos”.

Sin embargo, Donald Trump y Marco Rubio decidieron darle cobertura institucional civil y gran proyección mediática a esa concesión para sugerirle a la sociedad estadounidense que nuestras tierras raras están en poder de EEUU.

La verdad es que necesitaron hacerlo antes de las elecciones de noviembre para dar la impresión de que están buscándole solución a su crítica situación en materia de tierras raras, en tanto China ha suspendido las ventas de esos minerales a EEUU, lo que le creado grandes dificultades a las industrias que requieren de esos insumos, incluida la armamentista.

ANTECEDENTES MILITARES OMINOSOS

En junio del 2023, el diario digital NOTICIA LIBRE informó y publicó fotografías de los equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana recorriendo el sitio de Las Mercedes, ubicada en la zona de exploración de tierras raras en la Provincia de Pedernales.

Entonces ese medio precisó que “el Ejército de los Estados Unidos confirmó la alta presencia de elementos de tierras raras (REE) en la República Dominicana, como resultado de un estudio colaborativo entre el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el gobierno dominicano”. Y agregó que ese esfuerzo fue liderado por “el Laboratorio Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (ERDC).

Gran parte de esos yacimientos son de alto interés del Pentágono y el Complejo Militar-Industrial-Digital, para la fabricación de armamentos de alta tecnología.

Además, recordemos que la ex Jefa del Comando Sur, con todo el descaro del mundo declaró que se trata de minerales fundamentales “para la seguridad nacional de EEUU”; y no es un secreto que unidades militares estadounidenses están explorando tierras raras y otros minerales estratégicos aquí y en Haití.

Las tierras raras de República Dominicana y de Haití están a ambos lados de la parte sur de la frontera dominico-haitiana.

No es casual que el Gobierno dominicano le haya concedido al ejército de EEUU, inicialmente en secreto, la función de explorar áreas de tierras raras en la reserva fiscal de Ávila, próximo a Pedernales-Cabo Rojo.

La unidad militar se instaló en el paraje “Las Abejas”. Algo absolutamente ilegal, totalmente prohibido cuando se trata de otros estados.

Luego llamó la atención, que fuera precisamente la reserva fiscal de Ávila, el área escogida en el 2024 para la exploración de tierras raras por la Empresa Estatal Minera contemplada en el decreto presidencial número 453-24 del 2024.

Algo así como una cortina de humo para disfrazar de nacional y de legal una entrega a un ejército extranjero., prohibida constitucionalmente.

Se trató de un falso gesto de defensa del interés nacional, para encubrir la subordinación al poder militar imperialista.

Tampoco es casual que, del otro lado de la frontera, en territorio haitiano, cerca del río Pedernales, esté instalada, desde hace tiempo, una unidad militar norteamericana con igual propósito.

El saqueo de nuestras tierras raras es un proyecto insular del Pentágono, dócilmente aceptado por los gobiernos títeres de RD y Haití.

RECURSO PUBLICITARIO Y PELIGROSIDAD DEL ACUERDO

La reciente ceremonia sobre las tierras raras en la Cancillería es un recurso publicitario y un recordatorio de Ito Bisonó, Canciller, lacayo y sionista, y de la embajadora, de igual filiación, de que ese valioso recurso mineral supuestamente pertenece a EEUU.

Advertimos que no toda exploración necesariamente debe derivar en explotación, y menos aún en materias de tierra raras, sujeta a altos riesgos de generar catástrofes ambientales en una región ya establecida como turística. Y lo decimos porque ese acuerdo se adelanta y anuncia la extracción y procesamiento de esos minerales críticos.

Convenir las cosas así, con una superpotencia dominada por negociantes de la guerra es altamente peligroso.

Asaltada Venezuela por el Comando Sur, con la meta de apoderarse no solo de su petróleo, sino también de las tierras raras, son ya dos los Protectorados Yanquis en el Caribe, dispuestos a entregar sus tierras raras a precio de vaca muerta y a riesgos de desastres ecológicos.

jpm-am