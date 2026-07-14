Tensión en Ormuz empujaría la gasolina premium sobre RD$305

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SANTO DOMINGO.- La escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz amenaza con llevar la gasolina premium en República Dominicana por encima de los RD$305 por galón, según estimaciones basadas en la fórmula de precios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El crudo Brent superó este lunes los US$84 por barril, con un alza de casi 10%, mientras el WTI estadounidense rondó los US$79, tras una nueva ola de ataques a buques en Ormuz y represalias lanzadas por Estados Unidos en la región.

El MICM fija los precios de los combustibles usando como referencia el WTI, el costo de flete y el seguro. Con el barril entre US$8 y US$9 más caro que hace tres semanas, el ajuste trasladaría un incremento de entre RD$15.50 y RD$18.00 por galón.

De mantenerse la cotización actual, la gasolina premium pasaría de RD$290.10 a un rango de RD$305.60 a RD$308.10 por galón, y la regular de RD$272.50 a entre RD$288.00 y RD$290.50, salvo que el Gobierno aplique un subsidio extraordinario.

Analistas advirtieron que cerca del 20% del petróleo mundial transita por Ormuz. Una escalada que lleve el Brent a US$95 colocaría la gasolina premium entre RD$335 y RD$340 por galón en un plazo de tres a cuatro semanas.

El Gobierno dominicano ha subsidiado entre RD$10 y RD$30 por galón en coyunturas anteriores para mitigar el impacto al consumidor.

El MICM publicará la resolución de precios este viernes.República Dominicana importa cerca del 100% del combustible que consume, lo que expone al mercado local a la volatilidad internacional.