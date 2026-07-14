Tensión en Ormuz empujaría la gasolina premium sobre RD$305

SANTO DOMINGO.- La escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz amenaza con llevar la gasolina premium en República Dominicana por encima de los RD$305 por galón, según estimaciones basadas en la fórmula de precios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
El crudo Brent superó este lunes los US$84 por barril, con un alza de casi 10%, mientras el WTI estadounidense rondó los US$79, tras una nueva ola de ataques a buques en Ormuz y represalias lanzadas por Estados Unidos en la región.
El MICM fija los precios de los combustibles usando como referencia el WTI, el costo de flete y el seguro. Con el barril entre US$8 y US$9 más caro que hace tres semanas, el ajuste trasladaría un incremento de entre RD$15.50 y RD$18.00 por galón.
De mantenerse la cotización actual, la gasolina premium pasaría de RD$290.10 a un rango de RD$305.60 a RD$308.10 por galón, y la regular de RD$272.50 a entre RD$288.00 y RD$290.50, salvo que el Gobierno aplique un subsidio extraordinario.
Analistas advirtieron que cerca del 20% del petróleo mundial transita por Ormuz. Una escalada que lleve el Brent a US$95 colocaría la gasolina premium entre RD$335 y RD$340 por galón en un plazo de tres a cuatro semanas.
El Gobierno dominicano ha subsidiado entre RD$10 y RD$30 por galón en coyunturas anteriores para mitigar el impacto al consumidor.
El MICM publicará la resolución de precios este viernes.República Dominicana importa cerca del 100% del combustible que consume, lo que expone al mercado local a la volatilidad internacional.
Es como si fuera parte de un complo mundial,nadie dice nada porque todos los gobiernos se benefician,es el pagador de impuestos quien recibe el golpe, los funcionarios siempre tendrán sus sueldos sin mella con sus viáticos pagado comiendo, viviendo bien por hablar bonito y muchas mentiras sin consecuencias,son el poder y les venden nuestros recursos al mejor postor sin que el pueblo se entere del futuro oscuro por malas decisiones de su líder
o sea que la van a bajar a 305, porque esta a 338, este periodico es tan narcoprm que por defender habla de que va a subir a ese precio, ni se entera que hace rato que esta a precios de petroleo por encima de 100 dolare el barrirl.
Ya empiezan a estos a meter miedo. Que se ponga a 500 yo anda en burro que me importa
El Gasolina premium cuesta actual 338 RDS , como 305? aqui es un error
Coooño pero que baboso son los de este medio si la gasolina está a 338.10, la Premium, no desinformen a la población.
Una pregunta y es que este columnista no sabe que la gasolina premium hace meses que sobrepasó los precios que el dice. Antes de ser bocinas del gobierno sinteticen bien lo que van a decir
Co esos precios, Donald Trump está financiando sus «juegos de guerra».