Canales dominicanos hicieron un radioteletón por Venezuela

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SANTO DOMINGO.– La televisión dominicana protagonizó una jornada de solidaridad sin precedentes con la realización del radioteletón “Hoy por Venezuela”, una iniciativa que logró unir durante ocho horas continuas a la mayoría de los canales del país en apoyo a los afectados por el doble terremoto registrado en territorio venezolano.

La transmisión especial, coordinada por la Corporación Estatal de Radio y Televisión (RTVD) junto al programa “El Show del Mediodía”, reunió esfuerzos de comunicadores, empresas, instituciones y ciudadanos, consolidando una de las mayores expresiones de ayuda humanitaria vistas en la televisión dominicana.

MONTO DE LAS RECAUDACIONES

De acuerdo con los organizadores, la jornada superó las expectativas al recaudar más de 25 mil artículos de primera necesidad, equivalentes a cuatro camiones de ayuda, además de más de ocho millones de pesos dominicanos, fondos auditados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), destinados a la asistencia de los damnificados.

La transmisión inició a las 12:00 del mediodía con la conducción de Iván Ruiz desde los estudios de RTVD, mientras el elenco de “El Show del Mediodía” se integraba desde Color Visión, generando una amplia conexión con la audiencia nacional desde el primer momento.

El operativo televisivo contó con el apoyo técnico de múltiples unidades de enlace en vivo, así como un equipo voluntario de producción que sostuvo una transmisión ininterrumpida de alto contenido informativo y humano.

A la cadena solidaria se sumaron importantes medios como Color Visión, Telesistema, Teleantillas, Antena 21, RNN, Super Canal 33, RCC Noticias, Ahora TV, Teleuniverso, Teleunión, entre otros, además de plataformas digitales y medios impresos, ampliando significativamente el alcance de la iniciativa.

La cobertura trascendió fronteras con la participación de cadenas internacionales como Venevisión, Univisión y otras señales de la diáspora latinoamericana, lo que permitió visibilizar la jornada solidaria fuera del país.

Como punto de acopio, la Plaza Rafael Solano, en la sede de RTVD, recibió durante todo el día la entrega de alimentos, medicamentos, productos de higiene y equipos de emergencia por parte de cientos de ciudadanos.

La actividad también reunió a figuras del ámbito religioso, médico y social, entre ellos Lissette Selman y Victor Gomez Casanova; los pastores Ezequiel Molina y Randy Guillén, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, la comunicadora Zoila Luna, así como artistas y talentos de la televisión dominicana que se integraron voluntariamente a la causa.

Durante la transmisión, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció el envío de un hospital móvil y personal médico hacia Venezuela, mientras el Ministerio de Defensa confirmó apoyo logístico aéreo y marítimo para el traslado de la ayuda humanitaria desde el Puerto de Sans Soucí.

DESTACA VALOR DE INICIATIVA

El director general de RTVD, Iván Ruiz, destacó el valor de la iniciativa al afirmar que la televisión dominicana “se convierte en un puente de esperanza en los momentos más difíciles, tanto para el país como para naciones hermanas”.

Más allá de las cifras recaudadas, “Hoy por Venezuela” dejó como mensaje central la capacidad de unidad del país ante la tragedia, evidenciando el papel de los medios de comunicación como plataforma de solidaridad y respuesta humanitaria.

of-am