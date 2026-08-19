TDC renueva su imagen al cumplir 28 años de trayectoria

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SANTO DOMINGO.– El grupo empresarial TDC conmemoró sus 28 años de operaciones con la presentación de su nueva imagen institucional, bajo el lema “Avanzar es cuidar”, con el que reafirma su compromiso con la seguridad, la calidad, la protección ambiental y la excelencia en el servicio.

La empresa, dedicada a la comercialización y transporte de combustibles, ha mantenido un crecimiento sostenido y actualmente genera alrededor de 300 empleos directos. Su portafolio incluye derivados como diésel y gasolinas regular y premium, además de servicios especializados de saneamiento ambiental.

El fundador y presidente de TDC, Rafael Hernández, afirmó que la renovación de la identidad corporativa representa la evolución de una empresa cuya trayectoria ha estado sustentada en la responsabilidad, la confianza y la solidez de sus operaciones.

“Avanzar también significa cuidar: cuidar lo que somos, lo que hacemos y el impacto que generamos”, expresó Hernández.

COMPROMISO AMBIENTAL

TDC se distingue por contar con una unidad especializada para responder ante emergencias relacionadas con derrames de hidrocarburos, incluyendo el manejo de residuos y la recuperación ambiental de las áreas afectadas.

La fundadora y vicepresidenta, Juana González, destacó que la empresa mantiene una relación cercana con sus clientes y comunidades, al tiempo que fortalece sus estándares de calidad y responsabilidad.

“Esta renovación refleja nuestra visión de seguir creciendo, innovando y construyendo una empresa que genere valor y pueda trascender en el tiempo”, manifestó González.

Con esta nueva etapa, TDC reafirma su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades donde desarrolla sus operaciones.

an/am