Centro Banreservas realiza homenaje a Minier y Namnúm

César Namnúm, Ana María Henríquez, Kundengo Minier y Mijaíl Peralta durante el acto de reconocimiento celebrado en el Centro Cultural Banreservas.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Centro Cultural Banreservas rindió homenaje a Jesús “Kundengo” Minier y César Namnúm, destacados exponentes y promotores del son dominicano, por sus aportes a la preservación, investigación y difusión de esta expresión de la música tradicional del país.

El reconocimiento se realizó durante el concierto A Ritmo de Son, encabezado por Roberto Bobadilla y la agrupación Son Urbano, en una velada dedicada a celebrar el legado de ambos artistas y la permanencia del género en la cultura dominicana.

RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA

El gerente de la División de Cultura de Banreservas, Mijaíl Peralta, y Ana María Henríquez, de la Fundación Arte y Cultura Raíces, entregaron placas de reconocimiento a Minier y Namnúm por sus contribuciones al arte, la cultura y la música tradicional.

Los homenajeados agradecieron la distinción y compartieron con el público su pasión por la música tropical, especialmente por el son, género al que han dedicado más de cinco décadas de trayectoria.

MÚSICA Y MEMORIA CULTURAL

Kundengo Minier y César Namnúm compartieron escenario con interpretaciones de Ven mi morena, Celo al aire, Isabel, La Paloma y A la loma de Belén. El segmento culminó con Cuarto de Tula.

La celebración continuó con temas como La Zona merece un son, Son a Villa Francisca, Son de San Antón, El Pecaito y Homenaje a Piro Valerio, que motivaron al público a bailar.

Kundengo Minier es guitarrista, cuatrista y constructor de instrumentos, mientras César Namnúm es músico, locutor y escritor, reconocido por su labor investigativa y de promoción del son.

La actividad fue organizada por el Centro Cultural Banreservas y la Fundación Arte y Cultura Raíces para reconocer figuras de la cultura nacional y acercar la música tradicional a nuevas generaciones.

an/am