FP pide interpelar Ministro de Educación por «precariedades»

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes la interpelación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, tras denunciar «las precarias condiciones» de numerosos centros educativos a pocos días del inicio del año escolar 2026-2027.
Según los legisladores, la transferencia presupuestaria se produce cuando persisten problemas de infraestructura, falta de aulas y otras dificultades en el sistema educativo.
La FP también denunció retrasos en el pago de los incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, reclamos de contratistas por el pago de cubicaciones y demandas de aumento salarial del personal de apoyo de las escuelas públicas.
Según la organización opositora, la actual gestión recibió 711 planteles pendientes de terminación y hasta julio pasado se habían concluido menos de 250.
La FP reclamó al Gobierno un programa intensivo de construcción, terminación y reparación de escuelas, así como el pago de los incentivos pendientes al personal docente, ante el inicio del año escolar previsto para el próximo 24 de agosto.