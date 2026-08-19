FP pide interpelar Ministro de Educación por «precariedades»

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José David Báez, vocero de la bancada opositora, hizo el anuncio en rueda de prensa este 18 de agosto del 2026, junto a otros diputados.
  • Por EFE
  • Fecha: 19/08/2026
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Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) solicitó este martes la interpelación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, tras denunciar «las precarias condiciones» de numerosos centros educativos a pocos días del inicio del año escolar 2026-2027.

El vocero de la bancada, José David Báez, informó que la solicitud fue depositada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Según los legisladores, la transferencia presupuestaria se produce cuando persisten problemas de infraestructura, falta de aulas y otras dificultades en el sistema educativo.

La FP también denunció retrasos en el pago de los incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, reclamos de contratistas por el pago de cubicaciones y demandas de aumento salarial del personal de apoyo de las escuelas públicas.

OTRAS DEFICIENCIAS DE LAS AURORIDADES 
El diputado Germán Martínez afirmó que la inversión en infraestructura educativa disminuyó aproximadamente un 67 % entre 2014 y 2025, mientras que la cantidad de aulas entregadas se redujo cerca de un 77 % durante ese período. Añadió que en lo que va de 2026 no se han entregado 600 aulas.

Según la organización opositora, la actual gestión recibió 711 planteles pendientes de terminación y hasta julio pasado se habían concluido menos de 250.

La FP reclamó al Gobierno un programa intensivo de construcción, terminación y reparación de escuelas, así como el pago de los incentivos pendientes al personal docente, ante el inicio del año escolar previsto para el próximo 24 de agosto.

an/am
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