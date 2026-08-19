FP pide interpelar Ministro de Educación por «precariedades»

El vocero de la bancada, José David Báez, informó que la solicitud fue depositada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Según los legisladores, la transferencia presupuestaria se produce cuando persisten problemas de infraestructura, falta de aulas y otras dificultades en el sistema educativo.

La FP también denunció retrasos en el pago de los incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, reclamos de contratistas por el pago de cubicaciones y demandas de aumento salarial del personal de apoyo de las escuelas públicas.