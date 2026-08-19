Gonzalo Castillo realizará gira EEUU para fortalecer proyecto

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, iniciará esta semana un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos, donde sostendrá encuentros con empresarios, comerciantes, dirigentes y militantes de esa organización política.

Castillo visitará Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Lawrence, Massachusetts, y Rhode Island, como parte de una agenda destinada a presentar su visión política y fortalecer los vínculos con la diáspora dominicana.

El exministro de Obras Públicas tiene previsto participar este fin de semana en un encuentro en el restaurante 809, ubicado en el Alto Manhattan, uno de los principales puntos de concentración de dominicanos en Nueva York.

La actividad forma parte de los esfuerzos del dirigente peledeísta por ampliar su estructura política en el exterior y establecer contacto directo con sectores de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

ACTIVIDAD DE LOS ASPIRANTES

El recorrido de Castillo se produce en un contexto de creciente actividad de los aspirantes presidenciales del PLD con miras al proceso electoral de 2028.

Una agenda similar fue desarrollada en junio por Francisco Javier García, también aspirante presidencial del PLD, quien visitó varias ciudades estadounidenses para presentar sus propuestas y juramentar nuevos simpatizantes.

Con su visita, Castillo busca reforzar sus vínculos políticos con la comunidad dominicana en Estados Unidos y ampliar su presencia entre los sectores de la diáspora, considerada un componente relevante del escenario político dominicano.

Las actividades en territorio estadounidense forman parte de la dinámica que mantienen los dirigentes del PLD mientras avanzan los trabajos internos de cara a la definición de su candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

an/am