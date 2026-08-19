RD supera dos mil millones de comprobantes electrónicos

Urrutia atribuyó este 18 de agosto del 2026 el crecimiento al interés de empresas y profesionales en aprovechar las facilidades.

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Santo Domingo, 18 ago (Prensa Latina) La facturación electrónica superó los dos mil millones de comprobantes fiscales emitidos en República Dominicana desde su implementación, informó hoy la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La entidad precisó que el 72 por ciento de los documentos tributarios recibidos durante los primeros seis meses de 2026 corresponde a facturas generadas electrónicamente, mientras que más de 80 mil contribuyentes están autorizados como emisores electrónicos.

Del total de contribuyentes, alrededor del 64 por ciento utiliza el Facturador Gratuito desarrollado por la DGII, herramienta que permite emitir hasta 150 comprobantes mensuales sin costo.

El director general de la DGII, Pedro Porfirio Urrutia, atribuyó el crecimiento al interés de empresas y profesionales en aprovechar las facilidades disponibles para completar su incorporación al sistema.

La institución señaló además que el ecosistema tecnológico vinculado a la facturación electrónica cuenta actualmente con 190 proveedores autorizados, que ofrecen soluciones para agilizar la transición de los contribuyentes.

Además, la DGII recordó que los emisores clasificados como pequeños y micro disponen hasta el 15 de noviembre próximo para completar su incorporación al sistema, de acuerdo con el Aviso 06-26 y las disposiciones de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

La entidad aseguró que continuará ofreciendo capacitación, asistencia técnica y herramientas tecnológicas para facilitar la adopción de este mecanismo y contribuir a la modernización de la administración tributaria.

to/mpv