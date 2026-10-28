Festival de Poesía en Tamboril reconocerá jóvenes destacados

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TAMBORIL.— El Festival de Poesía Tomás Hernández Franco se celebrará el viernes 30 de octubre, a las 7:30 de la noche, en la Biblioteca Municipal de Tamboril, con un programa que reunirá a poetas, escritores, artistas y amantes de la literatura.

En esta edición, la actividad estará dedicada a jóvenes destacados del municipio, quienes recibirán un reconocimiento por sus méritos y aportes a la sociedad.

La agenda incluirá una pasarela de modas con vestimentas exóticas, bolsos y sombreros, así como la interpretación de tres poemas de autores de reconocimiento internacional, en homenaje a la lectura.

El comunicador Ramón de Luna también recibirá una distinción especial. En su honor, se dedicará un poema y una canción como reconocimiento a su trayectoria profesional.

El festival contará, además, con una exposición poética en la que escritores compartirán sus creaciones con el público.

La iniciativa busca promover la literatura, reconocer el talento joven y fortalecer la identidad cultural de Tamboril, municipio de la provincia Santiago con una reconocida tradición artística y literaria.

dh/am