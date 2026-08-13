Taekwondo propone becas para todos atletas alto rendimiento

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo (FEDOTAE) y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), Miguel Camacho, propuso a las autoridades implementar un programa de becas de educación superior adaptado a las exigencias de los atletas de alto rendimiento.

Camacho planteó que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) conformen una comisión de trabajo para poner en ejecución los acuerdos existentes sobre becas para estudios de grado y posgrado, tanto en universidades nacionales como extranjeras.

Al valorar la actuación de la delegación dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el dirigente reconoció la importancia de los incentivos económicos por las medallas conquistadas, pero sostuvo que la formación académica constituye un respaldo fundamental para garantizar el futuro de los deportistas una vez concluya su carrera competitiva.

ADAPTAR LAS BECAS A LA VIDA DEPORTIVA

Camacho explicó que los atletas de alto rendimiento pueden dedicar entre seis y diez horas diarias a entrenamientos intensivos, situación que dificulta cumplir con los esquemas académicos tradicionales.

Por ello, consideró necesario que los programas de becas tomen en cuenta el mérito deportivo y establezcan mecanismos flexibles que permitan a los atletas avanzar en su formación profesional sin abandonar sus compromisos competitivos.

“El programa debe ponderar la excelencia deportiva y exigir el rendimiento académico indispensable, garantizando que el paso por el deporte sea la puerta de entrada a una carrera profesional digna”, planteó Camacho.

GARANTIZAR EL FUTURO DE LOS DEPORTISTAS

El presidente de FEDOTAE señaló que la vida competitiva de un atleta de alto nivel es relativamente corta, por lo que el Estado y las instituciones deportivas deben contribuir a que, al finalizar esa etapa, los deportistas dispongan de las herramientas necesarias para incorporarse de manera productiva al mercado laboral.

Camacho calificó la iniciativa como una oportunidad de justicia social para quienes representan al país en competencias internacionales y consideró que también puede servir de estímulo para que más jóvenes se incorporen a la práctica deportiva.

Asimismo, sostuvo que elevar el nivel académico de los atletas dominicanos contribuiría a fortalecer los valores de disciplina, esfuerzo y superación, al tiempo que permitiría construir un modelo de desarrollo integral para quienes representan la bandera nacional en los principales escenarios deportivos del mundo.

of-am