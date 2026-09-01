Stephany Ortega ofrecerá 3ra. función «Mi vida en canciones»

El concierto tendrá lugar en el Café Teatro Juan Lockward, donde Ortega estará acompañada por el pianista y director musical Manuel Tejada, el bajista Héctor Santana y el baterista Guy Frómeta.’Mi vida en canciones’ reúne temas dominicanos y latinoamericanos, además de piezas líricas que, según la artista, han marcado diferentes etapas de su vida.

La propuesta combina su formación clásica con elementos del pop y ritmos caribeños.

La nueva presentación se celebrará después de una gira de conciertos de Ortega por China, con actuaciones en Shanghái, Pekín, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen y Chengdú.

Las dos primeras funciones del espectáculo se celebraron los días 31 de julio y 1 de agosto y, de acuerdo con la organización, ambas agotaron sus entradas y recibieron una respuesta favorable del público.

Ortega recibió recientemente el reconocimiento ‘Excelencia de la Música 2026’, otorgado por los Premios Dominicanísimo durante una ceremonia celebrada en Boston, Estados Unidos.

La cantante, que reside en Luxemburgo, ha desarrollado su carrera en escenarios de Europa, América, África y Asia y fue la única artista latina que participó en la ceremonia de entronización del Gran Duque de Luxemburgo.