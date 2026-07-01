SNS inaugura unidad de salud mental y eleva a 300 las camas

El director del SNS, Julio Landrón encabezó el acto este 30 de junio del 2026.

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LA VEGA. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró una nueva Unidad de Salud Mental en el Hospital Municipal Dra. Armida García, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la atención especializada en la red pública hospitalaria.

Con la apertura de esta unidad, la Red Pública de Servicios de Salud alcanza un total de 300 camas destinadas a la atención de pacientes que enfrentan crisis de salud mental, informó el director del SNS, Julio Landrón, durante el acto inaugural.

El funcionario explicó que esta iniciativa forma parte del plan del Gobierno para ampliar la capacidad de respuesta en el área de salud mental, con la meta de habilitar 500 camas especializadas antes de que concluya el presente año.

La nueva unidad brindará atención integral a personas que requieran intervención durante episodios de crisis, mediante un equipo multidisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería y otros profesionales de la salud.

Landrón destacó que estos espacios tienen como objetivo estabilizar clínicamente a los pacientes y favorecer su reintegración a sus familias y a la comunidad, garantizando una atención oportuna y especializada.

En la ceremonia también participaron la directora del Hospital Municipal Dra. Armida García, Milagros García; la psiquiatra Lourdes del Orbe Muñoz; así como médicos, enfermeras y personal administrativo del centro de salud.

Como parte de su agenda en La Vega, el director del SNS recorrió el área de Emergencias del hospital para supervisar el funcionamiento de los servicios y verificar las condiciones operativas del establecimiento.

La expansión de las unidades de intervención en crisis forma parte de la estrategia del Servicio Nacional de Salud para fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental en la red hospitalaria pública, en respuesta al aumento sostenido de la demanda de atención especializada en esta área.

an/am