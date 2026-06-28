Simulación y promesas vacías para la diáspora (OPINION)

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Dos terremotos devastan Venezuela. 920 muertos. Cientos de dominicanos atrapados. ¿La respuesta del Estado? Notas de prensa, vuelos “humanitarios” de 90 asientos y centros de acopio improvisados por partidos políticos.

El MIREX anuncia con bombos un vuelo para el lunes 29. Noventa cupos. Solo noventa. Mientras, miles de dominicanos residen en Caracas, Valencia y Maracay. Muchos sin documentos, sin techo, sin agua. Para ellos, la “asistencia” llegará el martes 30, cuando una delegación de la JCE aterrice a ver si les da un papel. Tres días después del segundo vuelo. Si es que hay segundo vuelo.

La lógica es perversa: primero anuncio el operativo, luego busco a quién rescatar. Primero la foto, después las víctimas.

Fuerza del Pueblo no se queda atrás. Ordena a sus locales en el exterior convertirse en centros de acopio. ¿Con qué logística? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué garantía de que esa ayuda cruce la frontera venezolana sin perderse en aduanas o en manos políticas? La solidaridad no se decreta por memorándum. Se organiza, se financia, se audita.

Ambas acciones comparten el mismo guion: simulación. El gobierno simula que protege. Los partidos simulan que ayudan. Y la diáspora, una vez más, queda reducida a público de una obra que no escribió.

¿Dónde está el plan de evacuación masiva? ¿Dónde los recursos consulares desplegados hace 48 horas? ¿Dónde el puente aéreo real, no el vuelo simbólico? Un país que envía 90 asientos para una tragedia de 920 muertos no está rescatando: está administrando titulares.

La diáspora no necesita promesas con fecha de caducidad. Necesita capacidad de respuesta. Necesita consulados abiertos, no teléfonos que suenan ocupados. Necesita vuelos diarios, no uno “para salir del paso”. Necesita menos comunicados y más aviones.

Mientras el MIREX redacta y FP recolecta latas, hay familias dominicanas durmiendo en parques de Valencia. Para ellas, cada hora de burocracia es una promesa vacía más.

La solidaridad no se anuncia. Se ejecuta. Y hasta ahora, lo único que ha despegado son los comunicados.