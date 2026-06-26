Serie Caribe 2027 se disputará del 1 al 7 de febrero en México

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HERMOSILLO, México.– La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó que la Serie del Caribe Hermosillo 2027 se celebrará del 1 al 7 de febrero, en un torneo que reunirá a los campeones de México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, además de un país invitado que será anunciado próximamente.

Durante la Asamblea de Presidentes de la CBPC, celebrada este jueves en Hermosillo, el Comité Organizador presentó el calendario oficial de competencia, el plan de comercialización de boletos y las principales innovaciones deportivas que marcarán esta edición del clásico caribeño.

Al inicio de la reunión, el comisionado de la CBPC, Juan Francisco Puello Herrera, expresó la solidaridad de la organización con el pueblo venezolano tras el reciente terremoto, enviando un mensaje de apoyo a las familias afectadas y reiterando el compromiso de la Confederación con las comunidades impactadas.

El presidente ejecutivo del Comité Organizador, Pablo de la Peña, informó que todos los encuentros se disputarán en el Estadio Fernando Valenzuela, escenario que será sometido a mejoras para recibir nuevamente el principal torneo de clubes campeones del Caribe.

El calendario contempla dos partidos diarios durante la fase clasificatoria, que concluirá el 5 de febrero. Las semifinales se jugarán el 6 de febrero, mientras que la final y el partido por el tercer lugar se celebrarán el 7 de febrero.

Uno de los principales atractivos de Hermosillo 2027 será la implementación, por primera vez en la historia de la Serie del Caribe, del sistema de cronometraje de juego, que incluye el reloj de pitcheo y el reloj entre entradas, con el objetivo de agilizar el desarrollo de los partidos.

En el aspecto comercial, los organizadores anunciaron que la venta de boletos comenzará en julio. El 10 de agosto iniciará la comercialización para operadores turísticos nacionales e internacionales y, una semana después, se abrirá la venta al público en general.

Durante la Asamblea también fueron aprobados el presupuesto de la CBPC para el período 2026-2027 y el proyecto institucional «Noches de Serie del Caribe», orientado a fortalecer la comunicación y la estrategia comercial del organismo.

Asimismo, los presidentes de las ligas miembro respaldaron la propuesta de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico para que Nayarit sea sede de la III Serie del Caribe Kids, prevista del 10 al 16 de agosto de 2027, con la participación de seis selecciones nacionales.

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