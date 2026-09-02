Ser prematuro no significa que morir sea inevitable (OPINION)

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Cuando mueren 17 recién nacidos en 24 días, lo último que uno espera es una explicación tan cándida.

Tras informaciones de prensa que hablaban de alrededor de 30 muertes neonatales y de la posible presencia de bacterias en la maternidad, el Servicio Nacional de Salud precisó que entre el 1 y el 24 de agosto fueron 17, entre 266 nacidos vivos y 90 ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

¿Cuántos de esos 17 recién nacidos eran prematuros?

La prematuridad es un importante factor de mortalidad neonatal. Debería ser el comienzo de la investigación, no el final.

¿Por qué nacieron prematuramente esos niños?

La medicina se basa en evidencia. Un estudio realizado en siete hospitales de referencia de República Dominicana encontró asociación entre el parto prematuro y factores como menor asistencia a las consultas prenatales, antecedentes de prematuridad, edad materna y tabaquismo. (Díaz-Rodríguez et al., 2021)

La historia de un recién nacido prematuro no comienza cuando entra a una incubadora. Comienza durante el embarazo.

Una revisión de 64 revisiones sistemáticas publicada en 2025 encontró que la prematuridad, el bajo peso al nacer y diversas condiciones maternas aumentan el riesgo de mortalidad neonatal, mientras que la atención prenatal y el parto en establecimientos sanitarios tienen efectos protectores. (Kefale et al., 2025)

“Era prematuro”, refieren las autoridades.

Sí, era prematuro. Pero ¿por qué?

La evidencia dominicana también muestra que la supervivencia de los recién nacidos enfermos puede cambiar cuando se mejora la calidad de la atención. Un estudio en 11 unidades neonatales dominicanas mostró una reducción de la mortalidad tras implementar capacitación, mejoras organizativas, equipamiento y fortalecimiento del manejo clínico. (Sola et al., 2020)

Ser prematuro aumenta el riesgo de morir. Pero ser prematuro no significa que morir sea inevitable.

Por eso resulta razonable que las sociedades médicas hayan reclamado una investigación técnica rigurosa que examine no solamente las causas clínicas, sino también las condiciones de las unidades neonatales, los equipos, los insumos, la bioseguridad y el cumplimiento de protocolos.

Y entonces llega la explicación del doctor Martín Ortiz, director del Materno Infantil del SNS: los embarazos aumentan en diciembre y enero y, varios meses después, voilà, aparecen más prematuros en julio y agosto. (Las Verdades)

Una explicación tan ordenada que casi parece sacada de un almanaque. El problema es que la medicina no funciona por hojas del calendario. Que dos fenómenos coincidan en el tiempo no convierte a uno en la causa del otro, y mucho menos permite explicar con esa ligereza la muerte de 17 recién nacidos.

Una explicación sustentada en el calendario, como si con eso bastara para que dejáramos de hacer preguntas.

Mientras tanto, hay un hecho que debería preocuparnos mucho más: hasta el 15 de agosto de este año, el país acumulaba 1.131 muertes infantiles, de las cuales 911 correspondían a muertes neonatales. (Diario Libre)

El SNS corre el riesgo de convertirse en una suerte de bombero que llega después del incendio, cuenta las casas quemadas y explica que el problema fue que las casas ardían demasiado fácilmente.

La calidad de la atención prenatal también se mide por las complicaciones que somos capaces de prevenir, detectar y tratar antes de que lleguen a convertirse en una emergencia.

La vida de un ser humano no puede depender del mes del año en que le tocó nacer.

jpm-am