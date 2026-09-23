Feria Libro Santo Domingo con amplio dispositivo de seguridad

Panamá será el país invitado de honor de esta edición.

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Santo Domingo, 23 sep.- La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 comenzará mañana en esta capital con el despliegue de más de 500 efectivos de seguridad para proteger a los miles de visitantes previstos, trascendió hoy.

Panamá será el país invitado de honor de esta edición, dedicada al escritor dominicano José Mármol, que contempla más de 700 actividades, la participación de más de 70 escritores y una treintena de editoriales internacionales, además de unas 40 librerías dominicanas.

El dispositivo de seguridad contará con efectivos de las Fuerzas Armadas, a través del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Policía Nacional y sus diferentes direcciones.

También participarán agencias de inteligencia del Estado y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de acuerdo con una nota oficial del Ministerio de Cultura.

PLAN CONTEMPLA PATRULLAJES CONTINUOS

El plan contempla patrullajes continuos y puestos fijos de control en el perímetro y el interior del recinto ferial.

La cobertura externa abarcará las avenidas Máximo Gómez, César Nicolás Penson y Pedro Henríquez Ureña, mientras dentro de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte se reforzará la vigilancia en pabellones, auditorios, museos y otros espacios de mayor afluencia.

Como parte del control de acceso, las entradas y salidas peatonales serán reguladas mediante detectores de metales manuales e inspecciones visuales. Las autoridades prohibirán el ingreso de armas de fuego y blancas, trompetas, bebidas alcohólicas y envases de vidrio, entre otros artículos.

Tampoco se permitirá la circulación de propaganda política o religiosa ajena a la naturaleza del evento, las ventas ambulantes ni el ingreso de vehículos no autorizados al recinto ferial.

DISPOSITIVO INCLUIRA ATENCION MEDICA

El dispositivo incluirá atención médica y respuesta ante emergencias, en tanto la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional desplegarán efectivos y equipos de radiocomunicación táctica para responder ante eventuales contingencias.

El operativo comprende atención preferencial para adultos mayores, personas con discapacidad y delegaciones escolares, además de un protocolo para canalizar reportes relacionados con niños desorientados o extraviados.

La FILSD 2026 se desarrollará desde mañana hasta el 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

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