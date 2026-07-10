Señalan necesidad de Haití de desarrollar importantes áreas

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Puerto Príncipe, 10 jul (Prensa Latina) .- El sector empresarial haitiano requiere que el país recupere su estabilidad política para resolver las fragilidades que enfrenta hoy, mediante un proyecto social fiable y estable, declaró un especialista sobre el tema.

El director de la plataforma de noticias económicas Profin.TV, Robert Paret, descartó, además, que el problema radique en déficits legislativos, sino «en la falta de proyectos y de visión entre los sectores público y privado», añadió el diario Le Nouvelliste.

«Hay áreas por desarrollar en el país que nos permitirían generar mayores beneficios de los que obtenemos», aseveró el experto ante una pregunta de la radioemisora Magik9 sobre qué legislación requieren los empresarios para crear más bancos de inversión.

El experto citó también el atraso en la digitalización como causa del estancamiento empresarial, pues la administración pública acusa fuertes demandas para la integración de la inteligencia artificial, y la introducción de firmas electrónicas en las actividades económicas.

«El desarrollo integral del sector digital -subrayó el investigador- sigue siendo esencial para Haití, ya que facilita a los ciudadanos la realización de sus transacciones cotidianas y el pago de impuestos».

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