Senador tilda al Director de la PN “un ser mas malo” que enfermedades mortales

SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, tildó este martes al director de la Policía, Ney Aldrin Bautista, “un ser mas malo” que enfermedades como el SIDA, la mortalidad materno-infantil, los feminicidios y el desempleo.

Durante su participación en la sesión del día del Senado de la República, Guerrero dijo que Bautista tiene el país en un toque de queda, por la delincuencia.

El legislador respondió a las declaraciones hechas el pasado domingo por el Capellán de la Policía, Alejandro Cabrera, al decir que no tiene que guardar silencio y que está en su derecho de disentir de la gestión del director de la institución del orden.

Dijo que los ciudadanos no tienen garantías y afirmó que las calles están bajo control del crimen organizado y de la delincuencia.

“A la policía nadie le impide actuar, ni trabajar, sino trabajan como deber trabajar hay que buscar las causas a lo interno de esa institución y principalmente a lo interno de la dirección general”, indicó.

Y a seguidas agregó: “El director de la Policía no tiene ese cargo como una herencia recibida de sus padres, su función es pública, no privada, ejerzo un derecho constitucional de disentir públicamente las ejecutorias y solicitar su renuncia, no estoy haciendo ninguna provocación”.

Citó en su discurso al arzobispo Metropolitano de Santiago, Freddy Bretón Martínez, al decir que la autoridades están puestas para defender el pueblo y si no, no se justifica que estén ahí.

“El presidente Danilo Medina ha puesto cuantiosos recursos, como no lo había hecho ningún gobernante y citó la inversión hecha en equipos de transporte, tecnológicos, recursos humanos, equipos de comunicación y de logística, que ha puesto esa institución en condición de hacer su trabajo mucho mejor que antes”, expresó.

Concluyó sus pronunciamientos diciendo: “Con cual oración se le bajó usted la jartura de la delincuencia de la gestión del general Ney Aldrin Bautista”.

of-am