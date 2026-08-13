Cuba rechaza «enérgicamente» expulsión 9 diplomáticos de RD

La Habana, 13 ago.- El Gobierno de Cuba rechazó este jueves «en los términos más enérgicos» la expulsión de diplomáticos y sus familiares de la embajada de la isla en la República Dominicana, y atribuyó esa decisión del Ejecutivo de Santo Domingo a el «sometimiento» a las presiones de Estados Unidos.
«Rechazamos en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a 10 funcionarios diplomáticos y sus familiares de embajada cubana», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.
El jefe de la diplomacia cubana afirmó que «no existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas».
«No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno dominicano a las presiones del gobierno de EEUU, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región», añadió el canciller.
EL INFORME DE LA CANCILLERIA DOMINICANA
La Cancillería dominicana informó este jueves en un comunicado que esta medida «se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte».
Asimismo, expuso que el Gobierno dominicano «se acoge a la normativa vigente» y «seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países».
«Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema», añadió la nota.
ECUADOR TAMBIEN EXPULSO A TODO EL PERSONAL CUBANO
El pasado 4 de marzo, el Gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de la Embajada de Cuba en Quito, al tiempo que dispuso la retirada de su embajador y el cierre de su representación en La Habana.
Unos días después, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ordenó la salida de los diplomáticos cubanos y declaró que su Gobierno y «el régimen comunista cubano no tienen relaciones diplomáticas».
of-am
No estoy ni estaré a favor de la dictadura cubana, pero esto que esta haciendo Abinader que siempre lo he apoyado por su forma decente y manera de gobernar, jamás votaré por el PRM si esta actitud con Cuba se ha hecho cumpliendo órdenes de Trump.
Muy de acuerdo Luis ABinader es un HIPOCRITA BUFON DE LOS USA y TRUMP , NO EXISTE RAZoN PARA ESTA MALIGNA ACTUACIÓN .
ESPEREMOS QUE OTROS PAÍSES LO PONGAN POR El SUELO Y LE LLAMEN **** !
El mundo entero debieran sacarlos. Y de Nicaragua venezuela y de todos los dictadores del mundo.
Los cubanos que dejen ya esa religión comunista retrógrada, y que se decidan a progresar
EL CRIMINAL RÉGIMEN DE LOS CASTRO ES USURPADOR NO TIENE LA MENOR CALIDAD MORAL PARA HABLAR DE LO QUE ES O NO CORRECTO YA QUE NO RESPETA EL DERECHO DEL PUEBLO CUBANO DE DECIDIR DE MANERA CIVILIZADA MEDIANTE ELECCIONES LIBRES SI QUIEREN O NO SEGUIR ESE ANATEMA PERO COMO SABEN MUY BIEN QUE EL PUEBLO NO QUIERE ESE CRIMINAL SISTEMA NO SE PERMITEN LA MAS MÍNIMA LIBERTAD, CRIMINALES!
Si Luis Abinader tuviera un chin de dignidad y decoro se esconderia de la prensa o renunciaría de inmediato. Este cobarde sin pudor, le acepta ordenes a un narcoimperio retrogrado, terrorista, criminal y bandidesco. Y luego el enfermo de odio y orejón Narco Rubio sale de cinico a decir babosadas y a rumiar odio patologico y a intentar meter miedo el mentiroso este
SIGUE LA PROPAGANDA IMPERIALISTA RIDICULA Y DEGENENARADA CONTRA LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO. NO PODRAN DESVIRTUAR NI EMPAÑAR LA GRAN LUCHA REVOLUCIONARIA.
LA LUCHA POR LA REVOLUCION DEL PUEBLO CUBANO ES AHORA Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
#FidelVive #LaRevolucionSigue
Señor Marra, con todo el respeto que merece, lamento decirle que el régimen revolucionario cubano está agonizando. Parece que usted no se da cuenta de esta triste realidad. El pueblo ya está harto de luchar. ¿Cómo podría luchar si se está muriendo de hambre?
Marra, tu PHD es: Pendejo Haitiano Disparatoso
Es una orden de Narco Rubio al pelele de gobiernucho que preside el CONEP y el Tayota Luis Abinader, carente de autoridad y de caracter para plantarsele al bandido canciller de los Estados Fundillos. Con una amenaza de generarle una atmósfera adversa para que la oposición lo saque del poder formularle expedientes a varios funcionarios narcotraficantes. Entonces este miserable de presidentico se metio en miedo, mijiganga
MARIKKKONAZO KOMUNISTA
El gobierno dominicano debió de decirle a ellos la razón, de que están asistiendo a los partidos comunistas, que eran casi invisibles, a reorganizarse y levantar protestas contra el gobierno. A eso se le llama amenaza a la Seguridad Nacional. Esos agitadores hace tiempo que debieron deportarlos, de haberlo hecho no se hubieran vistos esos muertos en vida portando letreros tan grandes para que se note que son solo cinco o diez los que protestan.
Los gobiernos de la Derecha Latinoamericana se arrodillan y se agachan a la merced del muñeco diabólico de los Estados Unidos.
OTRO MARIKKONAZO KOMUNISTA. TE DEBERÍAN DAR UNA BUENA PATADA EN LOS GRA NOS SI ES QUE LOS TIENES
Atencion Marco Rubio y sra embajadora,lea dare una clave,toda persona que viaje a Cuba despues del 31 de Agosto,no sea elejiblble para entrar a los Estados Unidos,con la ayuda de todos los amantes de la libertad,Cuba sera libre!
Atencion sr Marco Rubio y sera embajadora norteamericana acreditada en el pais,les sugiero que toda persona que ingrese a Cuba a partir del primero de Septiembre no se elegible para entrar a Estados Unidos,cuna de la libertad y de los derechos humanos!