Senado RD acoge reformas a Ley de medidas económicas

Las modificaciones tienen como objetivo derogar el artículo 61 de la Ley 30-26 y restablecer el artículo 4 de la Ley 6-86, que constituye el marco legal para la recaudación y administración de los fondos destinados al sector de la construcción.

«Se trata de una institución que ha servido para proteger a los trabajadores y garantizar su seguridad social», expresó Genao.

Durante la sesión, el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, solicitó la inclusión de la iniciativa en el orden del día con el propósito de restablecer el referido artículo. Explicó que, durante la aprobación del proyecto de simplificación fiscal, fue eliminada una entidad pública que, según afirmó, ha contribuido significativamente a la protección social de los trabajadores de la construcción.

Las enmiendas también derogan el artículo 61 de la Ley 30-26, del 18 de junio de 2026, relativo al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOTPECONS).

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República Dominicana aprobó este martes, en dos lecturas consecutivas, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de Ley de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, mediante las cuales se restablece la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86, del 4 de marzo de 1986.

OBRAS PÚBLICAS

Los senadores aprobaron, también en única lectura y con modificaciones, el artículo 13 del proyecto de ley sobre la terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas suspendidas, correspondiente a la Ley 118-21, modificada por la Ley 83-24.

La senadora de Azua, Lía Ynocencia Díaz de Díaz, motivó la inclusión de la iniciativa en la agenda, al considerar que permitirá beneficiar a miles de productores y trabajadores agrícolas mediante la ejecución de importantes proyectos de infraestructura.

Las enmiendas modifican los artículos 3 y 13 de la Ley 118-21 e incorporan tres nuevos literales relacionados con la continuación del proyecto de desarrollo agrícola Azua II-Pueblo Viejo, el mantenimiento del puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17) y otras obras en el Gran Santo Domingo y San Francisco de Macorís.

JUEGOS DE AZAR

El Senado avanzó la lectura del proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana hasta el artículo 45, dejando la iniciativa sobre la mesa para continuar su estudio en una próxima sesión.

El proyecto, sometido por los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, establece normas para la autorización, fiscalización y supervisión de las actividades de apuestas en el país.

La propuesta señala que existen más de 71,000 bancas registradas en el territorio nacional y contempla mecanismos de verificación de identidad para impedir la participación de menores de edad, además de reglas más estrictas sobre publicidad.

OTRAS APROBACIONES

Durante la sesión, el Senado aprobó el proyecto de ley que designa con el nombre de Hospital Central Clínico-Quirúrgico Doctor José Joaquín Puello Herrera al Hospital Central Clínico-Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, iniciativa presentada por el senador Cristóbal Venerado Castillo.

Asimismo, fue aprobado el proyecto que declara patrimonio cultural a la Academia de Música Daniel Colón, del municipio de Mao, provincia Valverde, propuesto por el senador Odalis Rafael Rodríguez.

También recibió el visto bueno el proyecto que declara el 28 de noviembre de cada año como Día Nacional del Médico Geriatra Dominicano, iniciativa remitida por la Cámara de Diputados.

ÚNICA LECTURA

En única lectura, el Senado aprobó el acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Estado de Kuwait para la supresión de visas a titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y oficiales, remitido por el Poder Ejecutivo.

Igualmente, fue aprobada la resolución que reconoce a Kathleen Martínez por sus aportes a la investigación arqueológica, científica y a la proyección internacional de la República Dominicana.

De igual forma, los legisladores aprobaron la resolución que reconoce a Lidia Martínez de Macarrulla por su destacada contribución a la investigación arqueológica, la literatura y el desarrollo cultural del país.