Selección dominicana de esquí náutico intensifica preparación

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BOCA CHICA.– La selección dominicana de esquí náutico reforzó su programa de entrenamientos con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, impulsada por la oportunidad histórica de competir en casa y luchar por las medallas en el principal evento deportivo de la región.

El equipo nacional está integrado por Andrea Pigozzi, Robert Pigozzi, Paolo Pigozzi, Francesca Pigozzi, Andrea Reyes, Willem Bouma y Amelia Then, informó el director técnico de la disciplina, Mario Pigozzi, durante una visita de seguimiento realizada por la Jefatura de Misión y la Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Los atletas desarrollan desde diciembre un exigente programa de preparación en el lago donde se disputarán las competencias de esquí náutico de Santo Domingo 2026, con sesiones de entrenamiento de cinco y seis días por semana, enfocadas en alcanzar su máximo nivel competitivo.

Andrea Pigozzi destacó que el conocimiento del escenario representa una ventaja importante para la delegación dominicana, aunque advirtió que el equipo mantiene la concentración y evita cualquier exceso de confianza.

«Tenemos una ventaja porque conocemos este lago desde pequeños, pero debemos mantenernos enfocados y seguir trabajando», expresó el atleta, quien también señaló que su objetivo es conquistar medallas y mejorar su posición en el ranking mundial con miras al próximo Campeonato Mundial.

Como parte de la motivación diaria, los integrantes de la selección mantienen una pizarra con el conteo regresivo hacia la inauguración de los Juegos, acompañada del mensaje: «Y para conquistar el oro», un recordatorio permanente de la meta colectiva.

Andrea Reyes resaltó que el ambiente de unidad y compañerismo ha sido determinante en el proceso de preparación.

«Hemos entrenado de manera muy consistente y creemos que podemos conseguir varias medallas. Ver cada día que falta uno menos nos mantiene motivados y enfocados», afirmó.

Los entrenamientos son dirigidos por los técnicos Larry Ghhisler y Jhoan Pérez, quien explicó que el equipo ha completado la fase de preparación física y actualmente concentra sus esfuerzos en perfeccionar aspectos técnicos.

«En esta etapa trabajamos principalmente en la corrección de pequeños detalles técnicos que pueden marcar la diferencia durante la competencia», explicó Pérez, al destacar que el esquí náutico exige una elevada precisión, coordinación y consistencia más que fuerza física.

La visita de evaluación fue encabezada por el director técnico del Comité Olímpico Dominicano, Juan Febles Dalmasí, quien valoró favorablemente el informe presentado por el cuerpo técnico y destacó los avances alcanzados por la selección durante su preparación para Santo Domingo 2026.

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