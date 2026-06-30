Selección de judo de la RD se destaca en Panamericano Chile

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SANTO DOMINGO. La selección femenina de judo de la República Dominicana tuvo una destacada participación en el Open Panamericano de Judo, celebrado este fin de semana en Santiago de Chile, al conquistar una medalla de oro, una de plata y una de bronce en un certamen que reunió a 132 atletas de 18 países.

La atleta olímpica Moira Morillo se proclamó campeona en la categoría de más de 78 kilogramos tras imponerse en la final a la nicaragüense Izayana Marenco, quien obtuvo la medalla de plata. Los bronces fueron compartidos por Naomis Elizarde Suárez, de Guatemala, y Jessica Alaynick, de Estados Unidos.

En la división de menos de 63 kilogramos, Creymarlin Valdez conquistó la medalla de plata luego de caer en la final ante la canadiense Laurence Biron, ganadora del oro. El tercer lugar correspondió a la chilena Allyson Quevedo y a la canadiense Catherine Toshkov.

Por su parte, Eiraima Silvestre obtuvo la medalla de bronce en la categoría de menos de 78 kilogramos. El oro fue para la colombiana Brenda Olaya y la plata para la peruana Camila Figueroa, mientras que la argentina Nicol Piscina compartió el tercer puesto.

La también dominicana Esmeralda Damiano finalizó en la quinta posición de la división de menos de 70 kilogramos.

La participación del equipo dominicano contó con el respaldo del Ministerio de Deportes y forma parte del programa de preparación con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las competencias se desarrollaron en el Centro de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile. La delegación dominicana estuvo acompañada por el entrenador Domingo Asencio.

El Open Panamericano de Judo se disputó en 14 categorías de peso, siete masculinas y siete femeninas, consolidándose como una de las principales competencias del calendario continental.

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