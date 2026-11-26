SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Seguros Reservas obtuvo seis galardones durante la Premiación a la Excelencia 2026, organizada por la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), filial Norte, en reconocimiento al desempeño y la trayectoria de sus ejecutivos en el sector asegurador.

Entre las distinciones recibidas figura el máximo reconocimiento de la ceremonia, el Premio Gustavo Finke Moya, otorgado a Aracelis Vargas en la categoría de directora de Aseguradora.

También fueron reconocidos Gisell Paula, en la categoría de gerente técnico de Aseguradora de Riesgos Generales; Florangel Peña, como directora de Reclamaciones de Riesgos Generales; y Wendy Gutiérrez, como gerente de Negocios de Riesgos Generales.

Completan la lista Ronald Santos, reconocido como gerente de Negocios de Riesgos Generales en otras localidades, y Ginett Toribio, en la categoría de gerente de Salud Internacional.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO Y LA EXCELENCIA

Los seis premios destacan el desempeño profesional, la capacidad de gestión y la vocación de servicio del equipo de Seguros Reservas en la región norte del país.

La empresa valoró las distinciones como un reconocimiento al trabajo de sus colaboradores y al compromiso institucional con el fortalecimiento de las relaciones con los corredores de seguros.

Con estos galardones, Seguros Reservas reafirma su apuesta por la calidad del servicio, el desarrollo profesional de sus equipos y el fortalecimiento de su presencia en el mercado asegurador dominicano.

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