Se quedarán iguales precios de 6 combustibles; subirán los de 4

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana se mantendrán sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, el gasoil regular y el óptimo, el gas licuado de petróleo y el gas natural durante la semana del 25 al 31 del presente mes de julio, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Dijo que ello será así a pesar de que el precio del barril del petróleo de Texas, de referencia para República Dominicana, se colocó por encima de los US$92 dólares, y de que los refinados continúan con tendencia al alza.

Sin embargo, subirán de precio el avtur, el kerosene, el fuel oíl #6 y fuel oíl 1%s

LOS PRECIOS QUE REGIRÁN

Para la semana del 25 al 31 de julio de 2026, los precios que regirán son los siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$338.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$302.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$254.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$290.10 por galón mantiene su precio.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

Avtur RD$283.85 por galón sube RD$14.96.

Kerosene RD$322.40 por galón sube RD$16.00.

Fuel Oíl #6 RD$169.54 por galón sube RD$7.74.

Fuel Oíl 1%S RD$196.43 por galón sube RD$8.55.

ESCALADA ALCISTA

El retroceso en los acuerdos de paz y las nuevas posibles amenazas de ataques armados a naciones productoras, junto a la posibilidad de nuevas restricciones en el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, han generado una escalada alcista e inestabilidad en los precios del petróleo y sus derivados, con mayor proporción en los productos terminados, incluso más que el propio crudo.

No obstante, dice el MICM, el estado dominicano continúa con su política de protección a la población ante el choque inflacionario derivado del conflicto, por lo cual ha destinado un subsidio de RD$1,149 millones para la semana que comienza. Con el mismo suman RD$23,343 millones los recursos que con este fin ha canalizado en lo que va de año.

Agrega que con los precios de esta nueva semana, el Estado subsidia RD$80.99 pesos cada galón de gasoil regular que compran los consumidores, y RD$53.39 cada galón de gasolina regular, para evitar alzas en los precios del transporte de carga y de pasajeros, y en los productos de primera necesidad.

Mientras que subsidia con RD$25.69 cada galón de gasolina premium, RD$76.16 el galón de gasoil óptimo y RD$15.22 cada galón de GLP.

sp-am