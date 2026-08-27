Se forma la tormenta tropical Dolly y avanza hacia el Caribe

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SANTO DOMINGO.- La tormenta tropical Dolly se formó este jueves en el Atlántico central, convirtiéndose en el cuarto ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes de 2026, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el reporte de las autoridades meteorológicas, a las 11:00 de la mañana Dolly se encontraba aproximadamente a 2,505 kilómetros al este de las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y ráfagas superiores.

El sistema se desplazaba hacia el oeste a unos 39 kilómetros por hora, mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantiene vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

SUS EFECTOS PODRIAN AFECTAR ISLAS DE SOTAVENTO Y REPUBLICA DOMINICANA

Aunque Dolly se encontraba todavía distante de las Antillas, los pronósticos indican que su humedad y las lluvias asociadas podrían comenzar a afectar las Islas de Sotavento durante el fin de semana y posteriormente extenderse hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Haití entre domingo y lunes.

Por el momento, no hay alertas ni avisos costeros vigentes, y los meteorólogos no anticipan cambios significativos en la intensidad del sistema durante los próximos días. Sin embargo, recomiendan a las poblaciones del Caribe mantenerse atentas a los boletines oficiales debido a que la trayectoria y evolución de Dolly podrían variar.

Indomet informó que continuará dando seguimiento permanente al fenómeno y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier modificación en el pronóstico.

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