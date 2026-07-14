Se cumplen este martes 24 años de la muerte Joaquín Balaguer

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana conmemora este martes el 24 aniversario del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer, uno de los dirigentes políticos más influyentes, longevos y debatidos de la historia nacional.

Balaguer falleció el 14 de julio de 2002, a los 95 años de edad, tras sufrir complicaciones cardíacas.

Abogado, escritor, poeta y estadista, ocupó la Presidencia de la República en siete ocasiones: una durante los últimos años del régimen de Rafael Leónidas Trujillo y seis como presidente constitucional entre 1966-1978 y 1986-1996.

A más de dos décadas de su muerte, su legado continúa generando opiniones encontradas. Sus seguidores destacan las numerosas obras de infraestructura ejecutadas durante sus gobiernos, entre ellas carreteras, presas, hospitales, escuelas, edificios públicos y proyectos habitacionales, además de políticas que contribuyeron a la estabilidad institucional y al desarrollo económico del país.

Sin embargo, diversos historiadores, organismos de derechos humanos e investigadores también señalan que varios de sus gobiernos estuvieron marcados por denuncias de fraude electoral, persecución política, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, especialmente durante el período conocido como «Los Doce Años» (1966-1978).

Con motivo de la fecha, dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), organización fundada y liderada por Balaguer durante gran parte de su trayectoria política, han programado actos conmemorativos para honrar su memoria y resaltar su legado como fundador de esa organización política.

Nacido el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, provincia Santiago, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo dejó además una extensa producción literaria que incluye ensayos, discursos, poesía y obras históricas, convirtiéndose en una de las figuras políticas e intelectuales de mayor influencia en la República Dominicana del siglo XX.

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