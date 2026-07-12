SB autoriza contratación digital productos financieros empresas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) amplió los mecanismos de vinculación digital al sistema financiero, permitiendo que las empresas puedan contratar productos y servicios bancarios de manera remota, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

La disposición fue establecida mediante la Circular SB: CSB-REG-2026000013, que extiende a las personas jurídicas las facilidades de onboarding digital que anteriormente estaban disponibles para personas físicas, como parte del proceso de transformación tecnológica y modernización del sistema financiero dominicano.

La nueva normativa establece procedimientos para la identificación, validación y debida diligencia de las empresas, incluyendo la revisión de documentos societarios, registros mercantiles, información sobre beneficiarios finales y las facultades de representación legal.

Asimismo, autoriza a las entidades de intermediación financiera a utilizar servicios digitales ofrecidos por las cámaras de comercio para obtener información corporativa, lo que permitirá agilizar los procesos de verificación y reforzar la seguridad en la contratación de servicios financieros a distancia.

La Superintendencia de Bancos resaltó que la medida contribuirá a reducir las barreras operativas y geográficas que enfrentan las empresas para acceder al sistema financiero, con especial impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al ofrecerles canales más rápidos, eficientes y accesibles.

El organismo supervisor indicó que la disposición mantiene los controles establecidos en materia de identificación y verificación de clientes, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, seguridad de la información y protección al usuario financiero.

La iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental Meta RD 2036, orientada a fortalecer la productividad, competitividad e innovación de la economía dominicana, mediante la digitalización de procesos y la creación de mejores condiciones para el crecimiento empresarial.

of-am