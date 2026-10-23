SANTIAGO: Piden paciencia por retrasos en recogida de basura

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Repúlica Dominicana.– La empresa Urbaluz, que desde hace cerca de 20 años ofrece servicios de recogida de desechos sólidos en varios sectores de esta ciudad, pidió paciencia y comprensión a la población ante los retrasos en sus operaciones, los cuales atribuyó a las fuertes lluvias de los últimos días.

Juan Pérez, presidente de la empresa, explicó que las precipitaciones han dificultado el desplazamiento de las unidades recolectoras, lo que ha impedido retirar los desperdicios con la regularidad habitual y trasladarlos oportunamente al vertedero de Rafey.

Señaló que, pese a los inconvenientes, Urbaluz mantiene sus operaciones y trabaja junto a su personal para cumplir con el servicio en los sectores que tiene bajo su responsabilidad.

El ejecutivo reiteró el llamado a la paciencia y solidaridad de los residentes, al tiempo que aseguró que la empresa continúa realizando esfuerzos para responder a las necesidades de las comunidades afectadas por los retrasos.çsp-am