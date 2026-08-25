Santiago: Jardín Botánico hace asamblea y renueva directiva

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Consejo de Administración y Comanejo del Jardín Botánico de Santiago Prof. Eugenio de Jesús Marcano Fondeur celebró su 8va. Asamblea General Ordinaria y Eleccionaria, con la participación de 34 de sus 38 miembros, en una jornada marcada por el consenso y el fortalecimiento institucional.

Durante la asamblea fueron conocidos y aprobados por unanimidad los informes de desempeño correspondientes al período octubre de 2025-julio de 2026, los reportes departamentales, el informe financiero y el avance del Plan Operativo Anual (POA) 2026.

En el proceso eleccionario fue escogido como presidente del Consejo de Administración y Comanejo el doctor Luis Balboa Guitián, director del Centro Universitario Regional de Santiago de la UASD (CURSA-UASD), mientras Miguel Andrés Inoa, presidente de la Fundación Saltadero, asumió como tesorero. Nelson Bautista continuará como secretario y enlace operativo.

La juramentación estuvo a cargo del senador por Santiago, Daniel Rivera, quien exhortó a las nuevas autoridades a mantener los niveles de eficiencia y transparencia de la institución.

CONTINUIDAD INSTITUCIONAL

Balboa Guitián destacó el legado de la gestión anterior y afirmó que el Jardín Botánico entra en una etapa enfocada en consolidar y ampliar los logros alcanzados.

En tanto, Juan Anselmo Arias, presidente saliente, expresó satisfacción por su gestión y aseguró que deja una institución madura, económicamente estable y con amplio reconocimiento social y ambiental. Continuará vinculado al Consejo como pasado presidente.

La asamblea también aprobó preliminarmente el POA 2027, la adquisición de nuevos medios de transporte interno y el inicio de procesos de licitación para concesiones de servicios.

Asimismo, fueron aprobadas las denominaciones de la Ciclovía Erik Ekman y la Sala Félix Servio Ducoudray, en reconocimiento a sus aportes al conocimiento y conservación del patrimonio natural dominicano.

an/am