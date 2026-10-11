SANTIAGO: Gobierno lanza plan seguridad en barrio Cienfuegos

CIENFUEGOS, Santiago Oeste.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó la puesta en marcha del Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana en Cienfuegos, una iniciativa que articula a 26 instituciones del Estado para responder a las principales necesidades de seguridad y convivencia de los residentes.
Cienfuegos es el segundo de diez territorios priorizados por el Gobierno para implementar este modelo, que busca coordinar las acciones de las autoridades y las comunidades frente a los problemas que afectan al sector.
En el acto participaron el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el alcalde de Santiago Oeste, Eddy Báez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, junto a representantes de organismos de seguridad y líderes comunitarios.
Raful explicó que el programa forma parte de la política de seguridad ciudadana impulsada por el presidente Luis Abinader y procura llevar la coordinación interinstitucional directamente a los territorios mediante acciones concretas.
PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE
La intervención contempla tres áreas principales: prevención y convivencia, mejoramiento del entorno físico y fortalecimiento de la presencia y el control territorial.
Entre las medidas previstas figuran la mediación de conflictos, la atención a la violencia de género y doméstica, la protección de niños, adolescentes y jóvenes, la recuperación de espacios públicos, mejoras en la iluminación y el patrullaje focalizado en puntos y horarios prioritarios.
La Policía Nacional también reforzará el trabajo de proximidad, las intervenciones frente a pandillas vinculadas a delitos y violencia, y las acciones contra la contaminación sónica.
El programa incluye la participación de la DNCD, la DIGESETT, la Dirección General de Migración, el Sistema 9-1-1, el Ministerio Público y otras entidades. Su ejecución combinará medidas inmediatas con intervenciones previstas para enero de 2027.
La ministra afirmó que las acciones parten de las preocupaciones expresadas por los residentes y destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y comunidades para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.
of-am
LA IDIOTEZ DE ESTE GOBIERNO Y SUS COLABORADORES. LA VIOLENCIA DE LA CRIMINALIDAD, EN TODOS LOS SECTORES DE LA VIDA NACIONAL. SOLAMENTE ES CULPABLE EL PRM,TENEMOS UNA FUERZAS ARMADAS DE MILES DE SOLDADOS DE VAGOS,SOLAMENTE COMIENDO CHAOS EN LOS CUARTELES.TIREN ESTOS VAGOS A PATRULLAR LAS CALLES Y BARRIOS….. EL NAVEGANTE MARITIMO
SI LAS INOPERANTES FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA. SE REPARTIERAN LOS BARRIOS EN CONSTANTES COMUNICAION., LA DELICUENCIA PUDIERA CONTROLARSE. QUE NO PIENSEN QUE LOS TURISTAS SE VAN ALEJAR POR ESTO. AL CONTRARIO SE SENTIRAN MAS SEGUROS….. EL NAVEGANTE MARITIMO
Ojala sea verdad y k las autoridades trabajen y busquen mas k teorias , soluciones no solo a estos sectores, sino al resto del pais.
Muy buena decisión peró hay que empleo para esos jóvenes