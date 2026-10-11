SANTIAGO: Gobierno lanza plan seguridad en barrio Cienfuegos

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CIENFUEGOS, Santiago Oeste.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó la puesta en marcha del Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana en Cienfuegos, una iniciativa que articula a 26 instituciones del Estado para responder a las principales necesidades de seguridad y convivencia de los residentes.

Cienfuegos es el segundo de diez territorios priorizados por el Gobierno para implementar este modelo, que busca coordinar las acciones de las autoridades y las comunidades frente a los problemas que afectan al sector.

En el acto participaron el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el alcalde de Santiago Oeste, Eddy Báez, y la gobernadora provincial, Rosa Santos, junto a representantes de organismos de seguridad y líderes comunitarios.

Raful explicó que el programa forma parte de la política de seguridad ciudadana impulsada por el presidente Luis Abinader y procura llevar la coordinación interinstitucional directamente a los territorios mediante acciones concretas.

PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE

La intervención contempla tres áreas principales: prevención y convivencia, mejoramiento del entorno físico y fortalecimiento de la presencia y el control territorial.

Entre las medidas previstas figuran la mediación de conflictos, la atención a la violencia de género y doméstica, la protección de niños, adolescentes y jóvenes, la recuperación de espacios públicos, mejoras en la iluminación y el patrullaje focalizado en puntos y horarios prioritarios.

La Policía Nacional también reforzará el trabajo de proximidad, las intervenciones frente a pandillas vinculadas a delitos y violencia, y las acciones contra la contaminación sónica.

El programa incluye la participación de la DNCD, la DIGESETT, la Dirección General de Migración, el Sistema 9-1-1, el Ministerio Público y otras entidades. Su ejecución combinará medidas inmediatas con intervenciones previstas para enero de 2027.

La ministra afirmó que las acciones parten de las preocupaciones expresadas por los residentes y destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y comunidades para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.

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