Superintendencia Bancos dice crédito agropecuario cae 13,4 %

Santo Domingo, 15 nov.- El financiamiento bancario al sector agropecuario de República Dominicana disminuyó un 13,4 por ciento de enero a septiembre de 2026, al situarse en 31 mil 507 millones de pesos (unos 517 millones de dólares), trascendió hoy.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos (SB), este comportamiento coincide con el limitado desempeño de esa actividad productiva durante el presente año.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banco Central, el sector agropecuario experimentó una contracción de 2,7 por ciento en septiembre, mientras que su crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses se mantuvo por debajo del registrado en las demás áreas económicas.

El informe de la Superintendencia de Bancos también refleja una disminución interanual del 8,9 por ciento en la cartera de préstamos agropecuarios, al comparar septiembre de 2026 con igual mes del año anterior.

El comportamiento de esta actividad contrasta con el de otros sectores productivos y de servicios, pues fue el único de los 18 segmentos evaluados por el Banco Central que experimentó una contracción en el noveno mes.

La actividad agropecuaria comprende la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, ramas vinculadas con el abastecimiento de alimentos, la generación de empleos y el suministro de materias primas para la industria nacional.

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