Santiago conquista por quinta vez Torneo Golf Región Norte

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PUERTO PLATA.- La Asociación de Golf de Santiago (Sagolf) mantuvo su dominio y conquistó por quinta ocasión consecutiva el V Torneo Interasociaciones Región Norte, celebrado en los campos del Playa Dorada Golf Club y organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), con el respaldo de Mastercard Banreservas.

Los representantes de la Ciudad Corazón totalizaron 162.83 puntos, para superar a la Asociación de Golf de Puerto Plata, que acumuló 149.23, y a la Asociación de Golf de La Vega (LVGA), con 143.83.

En las competencias individuales, Sagolf obtuvo los primeros lugares en la categoría AA, con Alberto Menicucci (75 golpes), B, con Lenny Lugo (78), y Damas B, donde Mariluz Perdomo sumó 38 puntos bajo el formato stableford.

Puerto Plata se impuso en Senior A, con Mark Chichilla (81 golpes); Senior B, con Noel Pérez (81), y C, con William Núñez (80).

Por La Vega, Gamal Dumit ganó la categoría A con 70 golpes, dos bajo par, mientras Margarita Pargo dominó Damas A con 27 puntos, también bajo el sistema stableford.

Franklyn Díaz, ejecutivo de Mastercard Banreservas, dio la bienvenida a los participantes y destacó los beneficios que ofrecen las tarjetas de la institución a los golfistas.

La Fedogolf, presidida por Enrique Valverde, desarrolla estos torneos con el propósito de fortalecer la competencia y la integración entre las asociaciones que forman parte de la entidad.

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