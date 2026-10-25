SANTIAGO: Condenan a 20 años a hombre que violó niña de 12

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó a una niña de 12 años.

César Alberto Contreras Javier fue declarado culpable de violencia basada en género, violación sexual agravada y abuso psicológico y sexual.

La denuncia fue interpuesta por la progenitora de la víctima ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, y refirió que la menor fue objeto de amenazas de muerte, golpes y agresión verbal y psicológica por parte de Contreras Javier para obligarla a guardar silencio sobre lo ocurrido.

El Ministerio Público recolectó evidencias periciales y materiales, además de practicar evaluaciones físicas y emocionales que evidenciaron el daño provocado por el procesado.

TESTIMONIO Y DAÑO PSICOLÓGICO

El testimonio de la víctima, que coincidió con el resultado de la evaluación pericial, permitió verificar los hechos de violación sexual que sufrió durante más de dos años por parte del encartado, quien se valió de la confianza con la familia de la menor para cometer los hechos.

El informe sobre determinación del daño psicológico reveló que la víctima desarrolló un trastorno de ansiedad elevada, sentimientos de culpa, vergüenza, asco y temor, así como pesadillas que le impedían conciliar el sueño, como consecuencia de la agresión sufrida.

jt-am