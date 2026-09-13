Santiago anuncia agenda de la Semana del Turismo en el 2027

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Alcaldía de Santiago de los Caballeros y el Clúster Santiago Destino Turístico anunciaron la programación de la Semana del Turismo 2027, que se desarrollará del 21 al 25 de septiembre bajo el lema “Turismo de innovación y tecnología”, con una agenda que contempla actividades religiosas, recorridos educativos, conferencias y el tradicional Reconocimiento al Mérito Turístico.

La directora del Departamento de Turismo de la Alcaldía de Santiago, Sahely Santos, informó que las actividades comenzarán el lunes 21 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, con una programación dirigida a integrar a diferentes sectores de la sociedad en la promoción de los atractivos turísticos de la ciudad.

RECORRIDOS EDUCATIVOS Y CONFERENCIAS

Santos explicó que durante los días 22 y 23 de septiembre se realizarán recorridos con estudiantes de distintos centros educativos, acompañados por técnicos del área de Turismo, con el propósito de ampliar el conocimiento de los jóvenes sobre los principales atractivos y espacios de interés turístico de Santiago.

La agenda continuará el miércoles 23, a las 6:30 de la tarde, con una conferencia sobre “El patrimonio cultural como motor del turismo”, que será desarrollada en Victoria.

La funcionaria destacó que estas actividades buscan vincular la educación, la cultura y el turismo como componentes fundamentales para fortalecer la identidad y la proyección de Santiago como destino.

TURISMO RELIGIOSO

Para el jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, se ha programado una jornada dedicada al turismo religioso, con diferentes actividades y caminatas.

La Alcaldía informó que los detalles de esta programación serán difundidos a través de sus redes sociales, para que los ciudadanos puedan conocer las rutas y participar en las actividades previstas.

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO TURÍSTICO

La Semana del Turismo 2027 concluirá el viernes 25 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, con la celebración del Reconocimiento al Mérito Turístico, que tendrá como escenario el Residence Inn del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).

Durante la ceremonia serán reconocidos representantes de cuatro sectores vinculados al turismo: un hotel, un influencer, un empresario y un agente de viajes, por sus aportes y trayectoria en la promoción de los atractivos turísticos de Santiago.

INNOVACIÓN COMO MOTOR DEL TURISMO

La presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez, resaltó la importancia de apostar por la creatividad y la innovación para continuar fortaleciendo la actividad turística de la ciudad.

Sánchez consideró que estos elementos son esenciales para desarrollar nuevos atractivos, crear experiencias para los visitantes y consolidar a Santiago como un destino turístico competitivo.

De su lado, la directora de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Santiago, Yaniris Espinal, destacó la incorporación de escuelas y estudiantes de Turismo a las actividades de la Semana del Turismo.

Espinal también valoró la participación conjunta de los sectores público y privado como parte de las acciones dirigidas a impulsar el desarrollo turístico de la ciudad.

“Invitamos a todos los ciudadanos, especialmente las escuelas de turismo y a sus estudiantes, a que se acerquen a los directores de las áreas de Turismo y motiven a sus estudiantes a participar de las actividades que vamos a tener abiertas durante la semana”, expresó.

La Semana del Turismo 2027 procura reunir a diferentes sectores de Santiago en torno a una agenda orientada a promover el conocimiento, la innovación, la cultura y la difusión de los atractivos turísticos de la ciudad.

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