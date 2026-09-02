San Jerónimo conquista títulos Clásico Julio Lugo de Softbol

Jorge Casado y Júnior Caba entregan las copas de campeones a San Jerónimo, en las categorías Sénior y Máster del V Clásico Julio Lugo 2026.

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SANTO DOMINGO, RD.– La Liga San Jerónimo se proclamó campeona en las categorías Máster y Sénior del V Clásico Julio Lugo de Softbol, tras imponerse en las finales disputadas en el estadio Los Mameyes, de Santo Domingo Este.

En la categoría Máster, Amaury Roque fue seleccionado Jugador Más Valioso, mientras Elvis Restituyo recibió el reconocimiento como Lanzador Destacado. En Sénior, los premios correspondieron a Vladimir Valverde y Robert Guillén, respectivamente.

El torneo estuvo dedicado al inmortal del Deporte Dominicano Pedro Gómez, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo deportivo nacional.

El clásico formó parte de las actividades institucionales de la Liga Villa Juana, que reunió equipos de ambas categorías.

San Jerónimo domina en Sénior

San Jerónimo conquistó el título Sénior, para jugadores mayores de 50 años, tras derrotar por 13-0 a Codia en un partido que terminó por nocaut en cuatro entradas.

Elvis Restituyo se acreditó la victoria desde el montículo, mientras Santo de la Cruz cargó con la derrota por Codia.

En la categoría Máster, reservada para jugadores de 45 años o más, San Jerónimo venció 14-10 a Villa Hermosa, en un duelo caracterizado por una ofensiva de largo alcance.

Los campeones anotaron en los seis episodios disputados, con una producción de 2-2-2-1-2-5 carreras, conectaron 11 imparables y no cometieron errores. Villa Hermosa disparó 14 hits y cometió dos errores defensivos.

Por San Jerónimo sobresalieron Gedy Alcántara, con dos cuadrangulares; Emilio Antonio Sánchez, Juan Manuel Peralta, Raúl Vásquez y Vladimir Valverde, quienes también conectaron jonrones, además de Freddy de Dios, quien llevó la pelota fuera del parque.

José Agustín Lora obtuvo la victoria tras lanzar cuatro entradas, permitir seis hits y seis carreras, con cuatro boletos. José Miguel Javier fue el pitcher derrotado.

Premiación y próxima edición

Los equipos campeones recibieron la Copa de Campeón “Armonía, Confraternidad y Amistad”, además de un premio de RD$70,000, mientras los subcampeones recibieron RD$30,000.

Los Jugadores Más Valiosos y los Lanzadores Destacados de ambas categorías fueron premiados con RD$10,000 cada uno.

La entrega estuvo encabezada por Jorge Casado, director general del evento, y Júnior Caba, tesorero.

Casado felicitó a los participantes y anunció que la próxima edición tendrá carácter internacional, con la participación de equipos de Cuba y Puerto Rico, lo que elevará el nivel competitivo y la proyección del clásico.

“Este ha sido un gran evento que finalizó como tenía que finalizar, con un campeón y un subcampeón, pero sobre todo con lazos más amplios de amistad y confraternidad en esta familia, la familia del softbol que tiene un espacio muy especial en el corazón de la Liga Villa Juana”, expresó Casado durante la clausura.

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