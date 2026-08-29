SAN CRISTÓBAL: ¿Esperando otra tragedia para actuar?

Por ALEJANDRO DIPRÉ SIERRA

Al lado del Palacio de Justicia de San Cristóbal y junto al Ayuntamiento Municipal, en plena avenida Constitución, se realiza una excavación que merece atención inmediata de las autoridades.

¿Dónde están las capas de seguridad? ¿Quién está monitoreando el terreno, las vibraciones y las posibles afectaciones a las edificaciones cercanas? ¿Cuál es el protocolo de emergencia si algo falla?.

Hago un llamado público al ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, así como a la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y las autoridades municipales de San Cristóbal.

No es colocando planchas de zinc para impedir que la gente vea las vulnerabilidades como se garantiza la seguridad. Lo importante es demostrar técnicamente que existen medidas preventivas capaces de proteger a jueces, fiscales, empleados públicos y ciudadanos.

San Cristóbal ya ha pagado un precio demasiado alto por situaciones donde la prevención debió llegar primero. La prevención se hace ANTES. Después de una tragedia, ya no hablamos de prevención: hablamos de llegar tarde.

Aquí no estamos hablando de política: estamos hablando de seguridad y de vidas humanas.