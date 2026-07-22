Salud refuerza campaña contra dengue, impacta 6 mil sectores

El Ministro Atallah exhortó a la población este 21 de julio del 2026 a integrarse a la jornada.

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SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Salud reforzó la campaña “Ganémosle al Dengue”, luego de impactar a más de 1.1 millones de personas mediante acciones preventivas realizadas durante 2026.

La iniciativa ha intervenido más de 6,000 sectores y 502,228 viviendas en todo el país, con el propósito de prevenir y controlar la propagación del dengue.

Bajo el lema “Elimina, limpia y tapa”, la jornada se desarrolla de manera simultánea en las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), promoviendo la participación de comunidades, instituciones públicas y privadas, así como de los gobiernos locales, para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Durante el acto, el ministro de Salud, Víctor Atallah, reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención y educación, al destacar que los principales cambios en salud pública comienzan con la participación activa de las comunidades.

LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asimismo, exhortó a la población a integrarse a la jornada, señalando que cada criadero eliminado representa un mosquito menos y, por tanto, una menor posibilidad de transmisión del dengue y una familia protegida.

Las brigadas del Ministerio realizaron 17,047 fumigaciones, 318,569 acciones preventivas y 714 perifoneos, además de eliminar 61,295 criaderos de mosquitos.

También aplicaron 486,054 tratamientos con BTI-Abate y la misma cantidad de aplicaciones de cloro. Se distribuyeron 31,835 frascos de cloro líquido, 5,701 tapas para tanques, 4,176 mosquiteros y 87,617 materiales educativos.

Las intervenciones permitieron inspeccionar 482,159 tanques de agua, de los cuales 44,057 presentaban larvas del mosquito transmisor y fueron tratados de inmediato.

an/am