Salud Pública dice esta semana no hubo muertes maternas

Santo Domingo, 3 jul (EFE).- El Ministerio de Salud Pública destacó este jueves que durante la última semana no se produjeron muertes maternas, por lo que el acumulado permanece en 58 fallecimientos en lo que de año, una reducción de 32 % con respecto a 2025.
PREVENCION ENFERMEDADES ZOONITICAS
Por otra parte, el organismo subrayó la importancia del enfoque «Una Salud» para la prevención y control de enfermedades zoonóticas», ya que el 61 % de las enfermedades humanas conocidas son de origen zoonótico.
La institución explicó que Una Salud promueve intervenciones integradas orientadas a identificar y controlar los riesgos en su origen, contribuyendo a la protección de la salud pública y a la prevención de enfermedades transmitidas de animales a personas.
75 % INFECCIONES EMERGENTES PROVIENEN DE ANIMALES
El boletín epidemiológico correspondiente a la Semana 24 señala que el 61 % de las enfermedades humanas conocidas son de origen zoonótico y que alrededor del 75 % de las infecciosas emergentes provienen de animales.
Esto evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sectores de salud humana, animal y medioambiental para prevenir y responder de manera efectiva a estos eventos.
El próximo 6 de julio se conmemora el “Día Mundial de las Zoonosis”, fecha que recuerda la estrecha relación entre la salud humana, animal y ambiental.
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