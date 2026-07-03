Salud Pública dice esta semana no hubo muertes maternas

Asimismo, que se registran 138 casos de dengue en los primeros seis meses de 2026, mientras que los casos confirmados de dengue suman 98, una «reducción significativa» respecto a los 590 casos notificados el año anterior en el mismo período.Salud Pública dijo en su acostumbrado boletín semanal, que las enfermedades respiratorias se mantienen dentro de los niveles esperados para la temporada, sin incrementos inusuales en la circulación de virus respiratorios en el país.

PREVENCION ENFERMEDADES ZOONITICAS

Por otra parte, el organismo subrayó la importancia del enfoque «Una Salud» para la prevención y control de enfermedades zoonóticas», ya que el 61 % de las enfermedades humanas conocidas son de origen zoonótico.

La institución explicó que Una Salud promueve intervenciones integradas orientadas a identificar y controlar los riesgos en su origen, contribuyendo a la protección de la salud pública y a la prevención de enfermedades transmitidas de animales a personas.

75 % INFECCIONES EMERGENTES PROVIENEN DE ANIMALES

El boletín epidemiológico correspondiente a la Semana 24 señala que el 61 % de las enfermedades humanas conocidas son de origen zoonótico y que alrededor del 75 % de las infecciosas emergentes provienen de animales.

Esto evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sectores de salud humana, animal y medioambiental para prevenir y responder de manera efectiva a estos eventos.

El próximo 6 de julio se conmemora el “Día Mundial de las Zoonosis”, fecha que recuerda la estrecha relación entre la salud humana, animal y ambiental.

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