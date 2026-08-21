Salud pide evitar deshidratación ante altas temperaturas en RD

Santo Domingo, 21 ago (EFE).- El ministro de Salud, Víctor Atallah, recomendó este jueves reforzar los cuidados ante las altas temperaturas para evitar la deshidratación, agotamiento y otras complicaciones asociadas a la exposición prolongada al calor, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En un comunicado de prensa explicó que una de las medidas más importantes es mantener una hidratación adecuada durante todo el día, sin esperar a sentir sed para tomar agua, especialmente en el caso de las personas que trabajan, realizan ejercicios o permanecen durante períodos prolongados al aire libre.
Recomendó evitar, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura, y disminuir las actividades físicas intensas al aire libre.
En el caso de quienes permanecen expuestos al sol por motivos laborales, aconsejó hacer pausas frecuentes, buscar espacios con sombra y consumir agua regularmente.
Asimismo, sugirió utilizar ropa ligera y holgada, mantener los hogares y espacios de trabajo ventilados y recurrir a duchas frescas o paños húmedos cuando sea necesario para ayudar al organismo a regular su temperatura.
ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS VULNERABLES
Se debe prestar «especial atención» a los bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes u otras condiciones crónicas, debido a que pueden presentar mayores riesgos frente a temperaturas elevadas.
Asimismo, el ministro recordó que nunca se debe dejar a niños, adultos vulnerables o mascotas dentro de un vehículo estacionado, «ni siquiera durante pocos minutos», ya que la temperatura en su interior puede aumentar rápidamente y alcanzar niveles peligrosos.
Mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, calambres, sed intensa o agotamiento son síntomas que advierten que el organismo está siendo afectado por el calor, ante los cuales recomendó suspender la actividad que se esté realizando, trasladarse a un lugar fresco e hidratarse.
La presencia de confusión, desorientación, pérdida del conocimiento o una temperatura corporal muy elevada requiere atención médica inmediata, debido al riesgo de un golpe de calor, indicó.
«No subestimemos el calor. Tomemos agua, evitemos la exposición innecesaria al sol y cuidemos especialmente a nuestros niños y adultos mayores. Prevenir siempre será nuestra mejor herramienta para proteger la salud», concluyó Atallah.
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