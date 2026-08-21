Salud pide evitar deshidratación ante altas temperaturas en RD

En un comunicado de prensa explicó que una de las medidas más importantes es mantener una hidratación adecuada durante todo el día, sin esperar a sentir sed para tomar agua, especialmente en el caso de las personas que trabajan, realizan ejercicios o permanecen durante períodos prolongados al aire libre.

Recomendó evitar, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura, y disminuir las actividades físicas intensas al aire libre.

En el caso de quienes permanecen expuestos al sol por motivos laborales, aconsejó hacer pausas frecuentes, buscar espacios con sombra y consumir agua regularmente.

Asimismo, sugirió utilizar ropa ligera y holgada, mantener los hogares y espacios de trabajo ventilados y recurrir a duchas frescas o paños húmedos cuando sea necesario para ayudar al organismo a regular su temperatura.

ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS VULNERABLES

Se debe prestar «especial atención» a los bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes u otras condiciones crónicas, debido a que pueden presentar mayores riesgos frente a temperaturas elevadas.

Asimismo, el ministro recordó que nunca se debe dejar a niños, adultos vulnerables o mascotas dentro de un vehículo estacionado, «ni siquiera durante pocos minutos», ya que la temperatura en su interior puede aumentar rápidamente y alcanzar niveles peligrosos.

Mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, calambres, sed intensa o agotamiento son síntomas que advierten que el organismo está siendo afectado por el calor, ante los cuales recomendó suspender la actividad que se esté realizando, trasladarse a un lugar fresco e hidratarse.

La presencia de confusión, desorientación, pérdida del conocimiento o una temperatura corporal muy elevada requiere atención médica inmediata, debido al riesgo de un golpe de calor, indicó.

«No subestimemos el calor. Tomemos agua, evitemos la exposición innecesaria al sol y cuidemos especialmente a nuestros niños y adultos mayores. Prevenir siempre será nuestra mejor herramienta para proteger la salud», concluyó Atallah.

an/am