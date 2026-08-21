SNS entrega tomógrafo última generación a hospital de Baní

Julio César Landrón, director del SNS, dijo este 20 de agosto del 2026 que el nuevo equipo reduce hasta en un 80 % la exposición a la radiación.

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PERAVIA.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, entregó un tomógrafo de 128 cortes al Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, con el objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica y los servicios especializados disponibles para la población de la provincia.

El equipo incorpora tecnología de imágenes helicoidales e inteligencia artificial, que optimiza el flujo de trabajo y el posicionamiento de los pacientes para obtener imágenes tridimensionales.

Además, reduce hasta en un 80 % la exposición a la radiación, una ventaja para estudios pediátricos y pacientes que requieren seguimiento periódico.

Su puesta en funcionamiento permitirá realizar en Peravia estudios de mayor complejidad, incluidos procedimientos de angiografía vascular, de tórax y de extremidades inferiores, evitando que los pacientes tengan que trasladarse a otras provincias.

Landrón calificó la entrega como “un paso trascendental para la región Sur” y destacó que el equipo beneficiará a Peravia, Azua, San José de Ocoa y otras localidades cercanas.

SERVICIO GRATUITO PARA TODA LA FAMILIA

El funcionario resaltó que la Red Pública de Salud ofrece servicios que anteriormente representaban elevados costos para las familias, algunas de las cuales debían vender bienes para acceder a estudios y procedimientos médicos.

También reconoció la gestión del director del hospital, José Lara Brea, y su equipo, por el trabajo realizado en el centro. Informó que 98 de los más de 200 hospitales de la Red Pública operan actualmente sin deudas y con recursos disponibles para responder ante emergencias.

Lara Brea explicó que es la primera vez que el hospital dispone de un servicio de tomografía. Los técnicos reciben entrenamiento especializado en el Hospital Ney Arias Lora y el servicio funcionará de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Báez, valoró la incorporación del equipo y agradeció el respaldo del Gobierno a la provincia.

an/am