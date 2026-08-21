Crean Observatorio en Ciencias Políticas y Procesos Sociales

Hipólito Mejía, presidente del Consejo Directivo del instituto, encabezó el acto este 20 de agosto del 2026, junto a otros miembros de la dirección.

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SANTO DOMINGO.- El Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez presentó este jueves el Observatorio de Ciencias Políticas y Procesos Sociales (OPPS), una iniciativa académica y técnica orientada al análisis e investigación de los procesos sociales dominicanos.

El nuevo observatorio busca contribuir al fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, la transparencia y la participación ciudadana, además de generar análisis que sirvan de apoyo para una mejor formulación de políticas públicas.

El expresidente Hipólito Mejía, presidente del Consejo Directivo del instituto, encabezó el acto de lanzamiento y destacó que la iniciativa responde al compromiso con la educación de la población y de quienes aspiran a ocupar posiciones relevantes en la administración pública.

“Esta iniciativa representa el cumplimiento de nuestro compromiso con un aspecto de la política que ocupó un lugar preponderante en el pensamiento y la acción de Peña Gómez: la educación del pueblo dominicano”, expresó Mejía.

PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS

José Liranzo, coordinador del OPPS, resaltó que la entidad estará sustentada en principios como la pluralidad ideológica, el rigor metodológico, la transparencia, la responsabilidad social y el compromiso democrático.

Explicó que la propuesta surgió de un grupo de jóvenes identificados con las posiciones del socialismo democrático, interesados en promover el conocimiento como herramienta para el desarrollo nacional.

“Hoy comenzamos a construir un espacio que reivindica el conocimiento como herramienta indispensable para el avance de los pueblos”, manifestó Liranzo.

El OPPS contará con un Consejo Asesor en las áreas académica, técnica y estratégica, cuya participación contribuirá a fortalecer la calidad de sus investigaciones y análisis.

La actividad se realizó en la sede del instituto y reunió a académicos, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil y miembros del Consejo Directivo.

an/am